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力挺台灣！日華懇考慮邀蔡英文訪日　抗議中國大使「火坑」說

▲▼古屋圭司2023年10月就曾訪台，並獲總統蔡英文接見。（圖／古屋圭司臉書）

▲ 古屋圭司去年10月就曾訪台，獲蔡英文接見。（圖／古屋圭司臉書）

文／中央社記者楊明珠東京31日專電

日本超黨派議員團體「日華議員懇談會」組團參加20日總統賴清德就職典禮。中國駐日大使吳江浩發表「火坑」說，引發日本政府抗議，日華懇今天也發抗議信給吳江浩，文中強調力挺台灣。

吳江浩20日在中國駐日大使館舉辦的一項座談會上，聲稱日本國會議員組團參加賴清德總統就職典禮是「公然助長台獨勢力」、「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑」。

率團到台灣觀禮的日華懇會長、眾議員古屋圭司今天下午在眾議院第二議員會館召開緊急主管會，約有30人出席。會上說明520訪台一事，也討論到參加520觀禮的日華懇成員中，已知有5位選區在關西地區的國會議員近日接獲中國駐大阪總領事薛劍的「恐嚇信」。

薛劍在信中說訪台的日本國會議員是為「台獨」分裂勢力撐腰站台，發出極為錯誤的政治訊息。還發警語說，「強烈希望你勿與台灣進行任何接觸與往來，理解並支持中國人民反台獨、致力於國家統一的正義事業，以實際行動維護中日關係大局。」

對於吳江浩的「火坑」說、薛劍寄「恐嚇信」給日本國會議員，古屋今天在記者會上說，「無法容忍、難以置信、脫離常軌。」

▲▼ 中國駐日大使吳江浩 。（圖／翻攝 中國駐日大使館）

▲ 中國駐日大使吳江浩 。（圖／翻攝自中國駐日大使館）

日華懇給吳江浩的信中說，日華懇這次訪台團是日華懇所屬的所有政黨都派人參加，目的在於與既是老朋友、也是好朋友、真正的友人台灣「深化羈絆」，友好親善，並無分化中國等的意圖。

信中指出，台灣以公正公平的民主選舉選出新總統，作為共享基本價值的重要友人，祈願台灣與台灣海峽的和平穩定，因此認為深化合作與交流很重要。

信中指出，日華懇認為吳江浩脫離常軌的發言極不適當，堅決抗議；同時，作為日本國會議員，將會依照良知，今後也會做好職責。

古屋表示，抗議信是寫給「中華人民共和國駐日本國特命全權大使吳江浩」，抗議對象包括薛劍。

▲▼520總統就職典禮,前總統蔡英文由總統賴清德、副總統蕭美琴一行陪同,登上府前廣場典禮舞台向民眾揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲ 日華懇派議員團參加台灣520總統就職典禮。（圖／記者李毓康攝）

古屋在記者會上表示，正考慮邀請前總統蔡英文到日本各地演講。至於今年內能否成行？古屋說，「此事一公布的話，可想而知，會受到來自很多地方的妨礙。」他表示，此事也可低調進行，但日華懇認為要鄭重地邀請蔡前總統訪日，或許很快就會來日本。

日華懇並且決定新成立4個與台灣深化交流的小組，包括協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的小組、女性議員交流小組、地方交流促進小組、台灣關係法調查小組。

對於薛劍寄「恐嚇信」給日本國會議員一事，參加520觀禮團的日華懇成員、眾議員松原仁今天在眾議院外務委員會上詢問日本外務大臣上川陽子。

松原說，「這完全是在恫嚇，要求日本國會議員勿與台灣接觸、往來，這不就是內政干涉嗎？」他說，「中國駐大阪總領事恫嚇日本國會議員；中國大使說出日本民眾會被帶入火坑，這不會太超過了嗎？」

松原表示，日本政府不能光說遺憾、遺憾，期待看到付諸行動的外交，把吳江浩等人列為外交上「不受歡迎人物」（拉丁文：Persona non grata），驅逐出境。

上川回答，「包括您所說的幾個點在內，今後會做出什麼因應，我目前不便回答。」（編輯：馮昭）

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