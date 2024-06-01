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南北韓持續敵對！　金正恩嚴禁北韓小孩取名「統一」

▲▼金正恩14日帶著女兒金主愛參加平壤前衛街道竣工剪綵。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓領導人金正恩與女兒金主愛。（圖／翻攝自朝中社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩於2023年底正式宣布視南韓為敵國，放棄南北韓統一的藍圖。近日平壤當局更頒布新法，禁止北韓人民將孩子取名為「統一」、「韓國」等具有南北韓統一意象的名字，抹去過去南北韓人民同屬朝鮮半島同胞的概念。

根據韓聯社報導，南韓中央政府統一部5月30日表示，自金正恩宣布與南韓的敵對關係後，北韓透過對南韓機構的編制修改，刪改各種網站內容，限制可聯想到南北韓關係與統一路線的用語、清除朝鮮半島一體的形象雕塑等措施，持續抹消人民心中對於南北韓統一、歸屬「同族」的觀念。

南韓統一部透露，最近北韓開始禁止民眾將子女命名為「統一」、「一」（韓文讀音有2個字）、「韓國」等同音詞彙。此外，北韓外務省網站地理介紹欄目刪除了「朝鮮是三面環海的海洋國家」的說明，官媒朝鮮中央通信的網站上搜尋不到有關「和平統一」、「祖國統一」的報導，曾經放置在海外領事機構的各種有關南北韓統一的書籍也已經報廢。

不過，南韓統一部表示，北韓的「統一宣傳塔」目前仍然存在，愛國烈士陵園內的「統一」文句仍舊保留著。南韓預估，北韓將在6月下旬的勞動黨中央委員會全體會議上，檢驗2024年上半年施政並討論黨內組織問題，全體會議後可能召開最高人民會議，再次透過外務省公布更明確的對南韓措施。

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