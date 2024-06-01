矢板明夫揮別22年記者生涯　自爆遭中國監控、要留台灣捍衛民主自由

▲日本資深媒體人矢板明夫曬出自己的新名片與頭銜。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫）

實習記者石嘉豪／台北報導

日本資深媒體人矢板明夫昨（31日）在個人社群平台透露，即日起已經離開服務22年的《產經新聞》，然而，最讓他感慨的地方在於，現在正值台灣非常重要的歷史過渡期，需要有人幫忙發聲，讓世界更了解台灣，為此，他打算和家人繼續留在台灣，捍衛台灣的自由和民主。

矢板明夫提到，31日對他來說有特別的意義，因為5月31日，是他在產經新聞服務的最後一天。

據了解，矢板明夫在2002年進入產經新聞當記者，轉眼已經過去了22年。「最初3年，我在日本的鄉下跑警察線和地方行政，然後，調到東京本社採訪日本外交和國際新聞；2007年初被派到北京，一口氣住了10年。」駐北京記者期間，讓矢板明夫最難忘的是2008年的四川大地震後，他在災區住了將近一個月，親眼看到了很多悲歡離合的故事。

此外，矢板明夫也點出，在北京的期間，他經歷了中國共產黨的權力從胡錦濤集團過渡到習近平個人，中國的大方向從走向世界又回到了閉關鎖國。

矢板明夫坦言，雖然寫過很多獨家報導，也出版過好幾本書，但是在中國期間，「我的心情一直十分壓抑，因為我每天24小時，都生活在被中國當局嚴密的監視下」。

直至2016年底，矢板明夫回到東京，做了3年編輯；2020年，台灣總統大選的時候，他被派來台北，按照報社的人事規劃，他已經來台灣4年了，任期接近尾聲，隨時就要準備打包回國了。

不過，矢板明夫認為，現在的台灣處於非常重要的歷史過渡期，需要有人幫忙發聲，讓世界更了解台灣、關注台灣，同時，在面對來自中國的認知作戰無孔不入的情況下，需要一個了解中國政權邪惡的人，提醒大家要注意哪些事情。

「若留在台灣，自己或許可以扮演這樣的一個角色」，於是，矢板明夫向《產經新聞》提出了辭呈，今後，他會和家人一起留在台灣，盡所能和大家一起捍衛台灣的自由和民主，也會繼續推動一些日台交流的項目。

最後，矢板明夫強調，從6月1日起，他就不是《產經新聞》台北支局長，媒體朋友引用他的觀點時，請更改一下頭銜。「今後，也請多多關照。」