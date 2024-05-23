台南勞工局攜手飯店業者　齊心關懷職災弱勢勞工

▲台南市勞工局王鑫基局長23日與富野集團旗下關子嶺溫泉會館林信宏協理，共同前往探視慰問2戶職災弱勢勞工家庭並致贈慰問金共10萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，台南市勞工局王鑫基局長23日與富野集團旗下關子嶺溫泉會館林信宏協理，共同前往探視慰問2戶職災弱勢勞工家庭並致贈慰問金共10萬元，關懷轄區內因職災而讓家庭陷入困境的弱勢勞工。

台南關子嶺勞工育樂中心2023年重新委外，由富野集團旗下的關子嶺富野溫泉會館取得經營管理權，富野除每年固定提撥回饋金做為勞工團體發展基金外，並加碼每月提撥3萬元存入專戶作為職災弱勢勞工慰問金，針對家境困苦又遭逢職災事故，導致生活陷入困境之勞工家庭提供慰助，讓這些遭逢意外的弱勢勞工家庭暫解燃眉之急。富野表示，非常認同黃偉哲市長「希望家園、弱勢優先」的施政理念，更願意承擔企業社會責任，秉持回饋社會的精神，希望能對更多的弱勢家庭有所幫助。

第一案探視居住於東區38歲郭姓勞工，郭姓勞工於2023年9月發生通勤職災通事故，因傷及腦幹全身癱瘓無意識，郭家原本經營素食小吃攤，也只好歇業，將個案接回家中由年邁雙親全職照顧，個案需高價營養品、尿片及生活消耗品等花費，經濟困窘，需給予急難救助關懷。第二案歸仁區的40歲王姓勞工，該案於2023年11月因工安事故墜落撞擊腦部，造成雙眼失明行動不便，王姓勞工目前居住於安養中心接受專人照護，案家需支付龐大醫療及安養中心費用，亟需經濟援助，幫助案家度過難關。

勞工局王鑫基局長表示，職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工及家屬心中永遠的悲痛，並面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場之種種問題，因此，針對職災勞工家庭所面臨之困境，勞工局指派專業服務人員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助，期能支援職災勞工，更盼能成為工傷家庭最溫暖的依靠。

另外，王鑫基局長也特別感謝關子嶺富野溫泉會館共同協力，為職災勞工盡一份心力，給予實質經濟援助及到府關懷，也呼籲事業單位要提供安全的工作環境，勞工朋友從事工作，包括通勤之交通行車安全都要注意，避免職災事件發生。民眾若有職災勞工相關權益或需協助事項，可洽諮詢職災服務專線:06-6377337民治市政中心；06-2982334永華市政中心