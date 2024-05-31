親兄弟「共享愛妻」！一妻二夫狂生10孩　3人行從不吃醋

▲越南出現一個「一妻二夫」的罕見家庭。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

越南承天順化省一對兄弟共享妻子長達數十年，三人也共同養育10個孩子，婚姻幸福美滿，從未吵架或相互嫉妒，引發討論。如今一家人生活在鄉下，主要靠飼養雞牛維生。

根據khaosod報導，越南有一個罕見的「一妻二夫」家庭。越戰期間，當時還是單身的妻子加入軍隊的補給隊，負責替士兵運送物資。她步行了數天抵達部隊，並因此認識兄弟檔的哥哥，兩人隨即墜入愛河。

兩人的愛情雖然甜蜜，但卻面臨男方需要上場打仗的困境，兩人被迫分離，女方則承諾會等待男方歸來。怎知時間一點一滴的過去了，但哥哥仍音訊全無，連家人都以為他已戰死沙場。

當時他的弟弟與大嫂住在同一個村落，並在當地擔任老師。他對大嫂的溫柔和美貌印象深刻，由於哥哥失去音訊，兩人也開始發展戀情。

▲三人目前一同住在鄉下生活。（圖／翻攝自khaosod）



大嫂隨後帶著小叔與家人見面，而岳父母非但沒有生氣，反而接受他作為第二個女婿。然而多年後，哥哥卻從戰場上回來，並知道一切。

儘管如此，他並沒有生氣或嫉妒，因此大嫂與兄弟倆便展開「三人行」生活。但三人的生活並非一帆風順，因為在當時，兄弟共娶一名妻子被視為違背道德，社會可以接受一夫多妻，但卻不能接受一妻多夫，尤其是兄弟之間，因此遭到當地村民撻伐。

三人共同生活至今已經數十年，生下10個孩子以及數十個孫子。一家人生活在鄉下，主要靠飼養雞牛維生。