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美防長關切解放軍挑釁台海　重申台海和平穩定重要性

▲▼ 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）31日與中國國防部長董軍在新加坡會晤。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀31日與中國國防部長董軍在新加坡會晤。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）31日與中國國防部長董軍在新加坡會晤，這是美中國防部長時隔18個月首度進行的實質性面對面對話，兩人會談持續約1小時10分鐘。在會議上，奧斯汀強調美中軍方之間保持開放溝通的重要性，也對中國大陸在台灣海峽的軍事挑釁活動表達關切，重申台海和平穩定的重要性。

路透、聯合早報報導，這場亞洲安全會議（又稱香格里拉對話）31日下午將近1時在新加坡香格里拉飯店登場，原計畫進行1小時，實際時間比預定長10分鐘，會議結束後，奧斯汀在沒有回應媒體提問的狀態下離場。

根據美國五角大廈新聞秘書萊德（Pat Ryder）發出的聲明稿，美中雙方此次談及美中防務關係以及區域全球安全議題，奧斯汀除了強調美中軍方之間保持開放溝通的重要性，也對中國大陸近期在台灣海峽的挑釁活動表達關切，「（奧斯汀）重申中國人民共和國不應該拿台灣政治過渡，當作脅迫性作為的藉口。」

▲▼ 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）31日與中國國防部長董軍在新加坡會晤。（圖／路透）

▲奧斯汀（右）在會議上談及台海、烏克蘭等議題。（圖／路透）

奧斯汀表示，美國仍保持以台灣關係法、中美三個聯合公報、六項保證為指導的美國一中政策，並重申台灣海峽和平與穩定的重要性。他也明確提到，美國將持續在國際法允許的範圍內安全負責任地飛行、航行與行動。

另一方面，奧斯汀也在會議上討論到俄羅斯對烏克蘭的戰爭、中國大陸對俄羅斯國防工業的支持，並對北韓近期挑釁行為表達關切，包括對俄羅斯持續侵略烏克蘭的直接貢獻。

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