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考試院正副長提名周弘憲、許舒翔　獲賴清德青睞原因曝光

▲▼立法院臨時會審查考試委員被提名人 副院長周弘憲 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周弘憲將被提名為考試院長，但仍須咨請立法院同意。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

第13屆考試委員任期即將在今年8月31日屆滿，副總統蕭美琴明（31日）上午將親自在總統府主持「第14屆考試院院長、副院長及考試委員被提名人介紹記者會」。黨政人士受訪指出，總統賴清德基於專業性與業務嫻熟度的考量，將提名現任考試院副院長周弘憲出任第14屆院長，並由考選部前部長許舒翔出任副院長一職。

周弘憲在考試院和行政院人事行政領域已有16年的政務資歷，歷任保訓會主任委員、人事行政局局長、銓敘部部長及考試院副院長等職務，並曾先後兼任退撫基金管理委員會、監理委員會的主任委員，堪稱資歷最完整的人選，此外，他早年也曾高考及格擔任文官，並有執業律師的資歷。

許舒翔為雲林縣前縣長許文志之子，曾被親民黨徵召參選立委，但自行宣布退選。他出身學界，曾任環球科技大學校長，2016年進入考選部擔任政務次長，2019年升任部長至今年5月20日卸任。據指出，許在考選部8年任內，推動了許多考試制度的優化，包括加速推廣電腦化考試，並完成文官考試減科的改革。

黨政人士指出，賴清德在思考考試院正、副院長搭檔時，從專業領導能力為出發點。周弘憲具有法制、人事管理、銓敘、保障和訓練的專業，並熟悉退撫基金業務，而許舒翔則專精於考選行政，兩人的專業與資歷，剛好涵蓋整個考試院的業務範圍，具互補和加乘的效果。

該人士續指，至於考試委員的提名，除了強調「專業性」，人選需具備與考試院業務相關的專業或資歷之外，也重視「代表性」，包括性別與族群的衡平，並符合不分黨派用人唯才的精神。本次提名和第13屆不同之處在於，賴清德依照法定人數下限，僅提名7人（第13屆為9人），包含有法制背景的資深文官、具專業證照的專家、及公共行政學者，並有部分現任考試委員續任，以利經驗傳承。

據了解，所有正副院長及考試委員被提名人，皆有參與考選、人事法制或文官培訓的歷練，且幾乎都有中央地方政府服務的資歷，完整的名單將於明天記者會上，由蕭美琴統正式宣布。

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