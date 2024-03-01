2024年高普考試「7月5日起」舉行　暫定錄取4459名

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

考試院院會29日通過，2024年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，定於7月5日（星期五）至9日（星期二）舉行，於3月12日到21日受理報名，暫定需用名額共計4,459名。

考試院表示，這項考試分設台北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等16考區，其中苗栗及雲林考區是今年起增設，苗栗考區更是國家考試首次設置，以提供中部應考人便利應試環境，服務在地和附近考生，免去舟車勞頓之苦。

考試院指出，至於須進行第二試（口試）之類科，包含高考三級客家事務行政、僑務行政、公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師、航空駕駛類科，以及普考客家事務行政類科，其口試地點則集中在臺北考區舉行。

考試院說明，自今年起，高普考試列考的專業科目數較過去減少1至2科，以減輕考生準備筆試的負擔；高考三級僑務行政、國際文教行政及高普考航空駕駛類科，增列第二試（口試），以強化選才效能，提升公務人員的專業素質與應對能力；另高考三級新增昆蟲、司法行政及資通安全3個類科，以滿足用人機關進用專業人才的需要。

考試院補充，有關這項考試的需用名額，高考三級設一般行政等94類科，暫定需用名額2,920名，普考設一般行政等63類科，暫定需用名額1,539名，合計4,459名，各類科需用名額情形，將於3月上旬公告於考選部全球資訊網。

考試院指出，另應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式等事項，分別依照公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則等相關法規辦理，相關規定將載明於應考須知，請應考人留意相關訊息。