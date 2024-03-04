蔡英文核定童子賢等5人列考試委員審薦小組　蕭美琴擔任召集人

▲副總統當選人蕭美琴。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文4日核定成立「第14屆考試院考試委員提名審薦小組」，將協助第16任總統賴清德提名考試委員，咨請立法院同意，並聘副總統當選人蕭美琴、考試院長黃榮村、總統府資政林全、蕭新煌、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢5人為提名審薦小組委員，且由蕭美琴擔任召集人。

總統府發言人林聿禪表示，考試院為國家人力資源部門，致力掄拔優秀人才，健全人事法制，考試委員須超越政黨，依據法律獨立行使職權，肩負為國考試取才、健全文官體制的重任。

總統府表示，現任第13屆考試院院長、副院長及考試委員9人，任期將在113年8月31日屆滿。為使考試委員任期順利銜接，維繫國家憲法機關正常運行，第16任賴清德總統依憲法增修條文及考試院組織法相關規定，應於5月31日前提名第14屆院長、副院長及考試委員人選，並預計於立法院本會期咨請同意後任命。

總統府表示，由於本次考試委員提名作業，適逢總統交接期間，經520交接小組會商後獲致共識，決議仍採行審薦程序，自即日起展開提名幕僚作業，以襄助第16任賴清德總統以公開、公平、公正方式提名考試委員，納入本府交接事項。

對此，蔡英文核定第14屆考試委員提名審薦小組設置要點，敦聘蕭美琴、考試院長黃榮村、總統府資政林全、蕭新煌、和碩聯合科技股份有限公董事長童子賢5人為提名審薦小組委員，並指請蕭副總統當選人擔任召集人。

總統府指出，審薦小組召集人主持審薦會議，例由副總統擔任，為使提名政務得以在總統交接後順暢進行、業務無縫接軌，因此由蕭副總統當選人擔任召集人；另因黃院長熟稔考試院現階段院務運作及未來發展方向，並表達無續任意願，亦特敦請黃院長協助本次審薦工作。林資政、蕭資政及童董事長在各自專業領域均富社會聲望，亦曾協助考試委員提名審薦工作，本次爰借重其豐富閱歷，提供提名相關諮詢與建議。

總統府補充，提名審薦小組負責考試委員審薦事宜，訂於3月5日召開第1次會議，會後將以發布新聞、函請機關團體推薦等方式，公開接受社會各界推(自)薦考試委員候選人，期廣納各界優秀適任人才。

▼和碩董事長童子賢。（圖／記者蕭文康攝）

