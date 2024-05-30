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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

早提廢考監修憲　林俊憲：關鍵始終都在國民黨身上

▲立委林俊憲指出，藍白合破局，朱立倫馬上下達不准柯文哲站的指令，民眾黨只提名6席立委，這要叫只剩40多天的選舉「陸戰」時期，讓柯文哲無路可去。（圖／記者林東良翻攝）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白有意廢除監察院，民眾黨團總召黃國昌更預告要提修憲案，引發關注。民進黨立委林俊憲說，4年前總統蔡英文連任時就宣示要推動修憲，於是立法院在2020年9月成立修憲委員會。當中第54案就是民進黨團總召柯建銘的案子，有高達61人連署，重點之一就是廢除考監兩院，最後因委員會這一關出不去，而修憲案能不能出立法院的關鍵，始終都在國民黨身上。

林俊憲指出，修憲案的流程跟一般法律案不太一樣，一定要是立法委員個人連署，至少要4分之1人數，沒有黨團這種形式，小黨靠自己無法提出，而柯建銘的案子，有高達61人連署，代表這一案，就是涵蓋各議題、整個民進黨團的主張。其中4大重點包括18歲公民權、廢除考監、總統立委任期同步、下修修憲門檻。

林俊憲說，最後只有18歲公民權出立法院，是因為連委員會這一關都出不去。修憲提出後，至少要有4分之3之出席，及出席委員4分3之決議，提出憲法修正案，才能著手進行公投。講白一點，以上一屆來算，除了民進黨團62人外，還要有23個在野黨立委願意出現在議場，然後2位在野黨立委投同意才有可能。

林俊憲表示，民進黨的主張早就提出了，考監兩院都要廢、回歸正常三權分立，不然就是打假球。國民黨長年以來極力反對廢考監，這不是新消息。但黃國昌一直咆哮只喊廢監察院，還說國民黨也同意，好。那考試院呢？國民黨也同意廢考試院？還是你們真的要一起搞出一個四權分立？

林俊憲強調，民進黨團主張一直都一樣：要修憲，再歡迎不過，廢考監一起來，只做一半就是擴權打假球。如果傅崐萁真的能策動一半的國民黨立委「起義來歸」，放棄五權神主牌，讓台灣的憲政體制正常化，綠營有什麼理由要反對？
不過搞出擴權法案後才來提、考監只廢一半，那就是徹頭徹尾的胡鬧罷了。

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