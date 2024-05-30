騎士闖國道！槽化線上淡定立中柱「休息喝水還點菸」　超扯畫面曝

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

國道10號今(30日)下午發生機車誤闖事件，CCTV監控系統拍下，一名男子於西向1.9公里處狂飆，最後於左營自由路出口處下匝道，不過男子未立即駛離交流道，而是停在路邊槽化線上喝水、抽菸，記者直擊，男子東摸西摸搞了將近5分鐘，才慢慢騎下交流道。

這起事件發生在30日下午3點45分，國道警方獲報，一名男騎士闖進國道，騎乘於國10西向1.9公里處。警方緊急出動紅斑馬前往攔截，不過員警抵達現場時，發現男子已自行下交流道。

▲男騎士誤闖國道，竟停在匝道口的槽化線上休息喝水。（圖／翻攝自1968）

《ETtoday新聞雲》記者於監視系統直擊，男騎士自行下左營自由路匝道後，突然將機車停在槽化線上，還疑似立起機車中柱，在機車上東摸摸西摸摸，一下子拉口罩喝水，一下子東張西望看風景，甚至還愜意地點了一根菸，在匝道口吞雲吐霧，抽完菸後才心滿意足地駛進外側車道排隊準備離開。

不過，才前進不到100公尺，男騎士又突然騎往槽化線，低著頭疑似在滑手機，最後才甘願騎下交流道，他離譜又危險的舉動，持續了將近5分鐘。

國道警方表示，目前未接獲民眾檢舉，若檢舉影片有顯示明確時間的話，警方會依規定製單舉發。

▲男騎士在槽化線上待了近5分鐘。（圖／翻攝自1968）