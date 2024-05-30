南投奪命坑洞曝！產業道路貨車墜百米山谷　駕駛遭土石埋沒慘死

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

南投縣仁愛鄉今(30日)上午8時許發生死亡車禍，40歲蔡姓男子駕駛小貨車載著另名女移工，沿仁莊下方產業道路行駛，沒注意到地基已被掏空，當場連人帶車墜入100公尺深谷，蔡男頸椎斷裂死亡、女移工則是拋飛車外受傷，而造成事故的奪命坑洞現場也曝光。

▲不知道地基被掏空，小貨車摔墜百米深谷，駕駛頸椎斷裂死亡。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲地基掏空路段。（圖／記者高堂堯翻攝）

該處產業道路地基遭掏空，蔡男駕駛小貨車經過時當場墜落100公尺深谷；消防人員指出，9時許抵達現場時，30歲泰籍女子已自行攀爬至產業道路，四肢擦挫傷，由救護車送埔里榮民醫院。

▲搜救人員以繩索拖拉方式，將蔡男遺體拖拉至松崗產業道路。（圖／記者高堂堯翻攝）

蔡男遭土石埋沒於約100米深處邊坡之土石堆內，由仁愛消防分隊及神鷹搜救隊垂降至蔡男位置，抵達時發現蔡男幾乎遭土石完全埋沒，僅背部局部露出於土石堆，搜救人員立即徒手搬運壓埋患者之大型石頭及H型鋼，搬運過程中上方仍不斷有土石崩落，在搜救人員團隊合作下，成功將蔡男脫離土石堆，但蔡男已明顯死亡，後續以繩索拖拉方式將蔡男遺體拖拉至松崗產業道路，全案將報請檢方相驗。