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世新大學舉辦「優久聯盟」活動　聚焦校務永續發展與數據創新

圖：世新大學舉辦「112學年度優久大學聯盟校務研究委員會暨主題工作坊」，促進各校間校務研究的經驗分享與交流。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學舉辦「112學年度優久大學聯盟校務研究委員會暨主題工作坊」，促進各校間校務研究的經驗分享與交流。

文、圖／公共事務室

由世新大學、東吳大學、文化大學、淡江大學、銘傳大學、輔仁大學、實踐大學、大同大學、台北醫學大學、中原大學、逢甲大學、靜宜大學等12所大學組成的「優久大學聯盟」，於5月29日在世新大學舉辦了「112學年度優久大學聯盟校務研究委員會暨主題工作坊」，促進各校間校務研究的經驗分享與交流，為各大學校務發展提供更豐富的參考資源，並推動高等教育的持續進步。

世新大學校長陳清河在開幕致詞時，表達了對本次活動的高度支持與殷切期望。他指出，工作坊的舉辦不僅強化了聯盟各成員校之間的聯繫，還為未來的校務研究帶來了更多的啟示與靈感。期待未來能有更多這樣的交流平台，促進各校共同推動高等教育的持續發展。優久大學聯盟統籌中心執行長崔文慧也在致詞中強調了本次活動的重要性，並表示希望透過此次工作坊，各校能在校務研究領域取得更多的成果。

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與會人員針對工作坊分享內容以及各校校務研究現況進行了深入探討，並共同探討了如何進一步深化校務研究，提高教育質量和管理效率，不僅促進了各校之間的理解與合作，也為未來的校務研究工作提供了寶貴的建議與方向。

面對全球化挑戰，高等教育的跨校合作與資源共享顯得尤為重要，「優久大學聯盟」通過定期舉辦會議與交流活動，致力於共享教務、學務、輔導及產學合作等實務經驗。此外，聯盟還提供跨校跨域選修課程與共享圖書資源等服務，期望通過這些舉措發揮各校強項，整合資源，展現大學聯盟的綜合效益。

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