「夜訪女王頭」新增2場無人機秀　今午起搶早鳥票送百元券　

▲野柳「夜訪女王頭」於6月28日至7月14日期間舉辦。（圖／觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

記者蔡亞樺／台北報導

「2024野柳石光夜訪女王」於6月28日開跑至7月14日，每晚6時30分至9時30分在野柳地質公園登場，今年新增2場水舞秀結合無人機的展演，並提供3種票價，今（30日）中午起開放網路預購早鳥票，加贈特約店家100元抵用券，體驗兼具藝術及娛樂性的地景光雕秀。

觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處今舉辦記者會，預報活動內容，觀光署主任秘書方正光表示，野柳地質公園是北台灣重要國際景點，「夜訪女王」2018年起推動，以女王頭獨特地景魅力結合光影效果，營造野柳夏日夜間光環境氛圍，吸引國際旅客來台。

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北觀處指出，202「野柳石光夜訪女王」以野柳萬象為主題，規劃8大燈區，其中沙灘區重頭戲「Big Queen電光火石映象水舞」海洋噴泉水舞秀，透過水火光的變化，打造繽紛色彩，6月28日、7月5日晚間8時的水舞秀將結合無人機展演，感受海、陸、空視覺盛宴。

▲「2024野柳石光夜訪女王」將於6月28日至7月14日舉辦。（圖／記者蔡亞樺攝）

北觀處表示，夜訪女王活動自6月28日至7月14日、共17天，分場次（晚間6時30分及7時30分）且限量購票，往年為單一票價250元，今年多元票價包含平日票225元、假日票250元、敬老票150元等票種，12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人及野柳居民,憑有效證明文件免費入場。

北觀處表示，今午12時起開放北北基好玩卡、KKDAY、KLOOKKKTIX、rip.com、ibon、可樂旅遊、雄獅旅遊等線上通路，預購平日及假日早鳥票，加贈活動特約店家100元電子抵用券1張。

6月10日起野柳地質公園現場開放預購實體早烏票，加贈活動特約店家100元紙本抵用券1張，敬老票僅限於現場購買。北觀處表示，皇冠海岸觀光圈周邊30家特約商店加入合作，提供消費滿額優惠或限定餐點、伴手禮等。相關資訊可至活動北觀處官網查詢。