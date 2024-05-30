　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「夜訪女王頭」新增2場無人機秀　今午起搶早鳥票送百元券　

▲野柳「夜訪女王頭」人潮灌爆 金山警加強交管疏導管制嚴陣應對。（圖／交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

▲野柳「夜訪女王頭」於6月28日至7月14日期間舉辦。（圖／觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

記者蔡亞樺／台北報導

「2024野柳石光夜訪女王」於6月28日開跑至7月14日，每晚6時30分至9時30分在野柳地質公園登場，今年新增2場水舞秀結合無人機的展演，並提供3種票價，今（30日）中午起開放網路預購早鳥票，加贈特約店家100元抵用券，體驗兼具藝術及娛樂性的地景光雕秀。

觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處今舉辦記者會，預報活動內容，觀光署主任秘書方正光表示，野柳地質公園是北台灣重要國際景點，「夜訪女王」2018年起推動，以女王頭獨特地景魅力結合光影效果，營造野柳夏日夜間光環境氛圍，吸引國際旅客來台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北觀處指出，202「野柳石光夜訪女王」以野柳萬象為主題，規劃8大燈區，其中沙灘區重頭戲「Big Queen電光火石映象水舞」海洋噴泉水舞秀，透過水火光的變化，打造繽紛色彩，6月28日、7月5日晚間8時的水舞秀將結合無人機展演，感受海、陸、空視覺盛宴。

▲▼「2024野柳石光夜訪女王」將於6月28日至7月14日舉辦。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲「2024野柳石光夜訪女王」將於6月28日至7月14日舉辦。（圖／記者蔡亞樺攝）

北觀處表示，夜訪女王活動自6月28日至7月14日、共17天，分場次（晚間6時30分及7時30分）且限量購票，往年為單一票價250元，今年多元票價包含平日票225元、假日票250元、敬老票150元等票種，12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人及野柳居民,憑有效證明文件免費入場。

北觀處表示，今午12時起開放北北基好玩卡、KKDAY、KLOOKKKTIX、rip.com、ibon、可樂旅遊、雄獅旅遊等線上通路，預購平日及假日早鳥票，加贈活動特約店家100元電子抵用券1張。

6月10日起野柳地質公園現場開放預購實體早烏票，加贈活動特約店家100元紙本抵用券1張，敬老票僅限於現場購買。北觀處表示，皇冠海岸觀光圈周邊30家特約商店加入合作，提供消費滿額優惠或限定餐點、伴手禮等。相關資訊可至活動北觀處官網查詢。

ET快訊
黃仁勳、張忠謀逛寧夏夜市！　3大老闆合照「藏共同點」
快訊／炎亞綸獲緩刑　首度發聲
球賽還在打「收到對方球員私訊」！梓梓傻：有時間滑IG
快訊／旅日注意！Suica西瓜卡App大當機　無法儲值、買票
北韓屎攻「糞便氣球」分析出爐！　滿滿一包成分曝光
社子島毒蛇亂竄！翻箱倒櫃抓蛇影片曝　驚見超毒雨傘節
快訊／魔獸回來了！　加盟台灣新球隊
LIVE／社子島大量蛇入侵！眼鏡蛇竄民宅2天3條　炎亞綸判刑
英勇高中生6度衝火場！　背出人後嗆昏倒地

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

貼心老闆害他尿尿成咖啡色　竟是「1急症」…醫搖頭：再晚就換肝

工會揭3大業務「去年虧16.5億元」　中華郵政：仍達盈餘繳庫目標

黃仁勳、張忠謀逛寧夏夜市！　大老闆合照「藏1共同點」

夏季電價「家庭電費單月破千」！6月新制懶人包　花蓮住宿補助開跑

熱帶性低氣壓決定「周末雨勢大小」　專家曬1圖曝對台影響

批108課綱「跨科合作造假」！區桂芝喊「立即廢除」：學生壓力倍增

桃花朵朵開！「6月桃花爆棚」TOP3星座 到處都是仰慕者

觀光列車故障「拋錨」延誤65分鐘　影響8列車也誤點

一進北捷車廂每個人超困惑　網嘆「矮子的惡夢」！官方曝原因

「夜訪女王頭」新增2場無人機秀　今午起搶早鳥票送百元券　

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

貼心老闆害他尿尿成咖啡色　竟是「1急症」…醫搖頭：再晚就換肝

工會揭3大業務「去年虧16.5億元」　中華郵政：仍達盈餘繳庫目標

黃仁勳、張忠謀逛寧夏夜市！　大老闆合照「藏1共同點」

夏季電價「家庭電費單月破千」！6月新制懶人包　花蓮住宿補助開跑

熱帶性低氣壓決定「周末雨勢大小」　專家曬1圖曝對台影響

批108課綱「跨科合作造假」！區桂芝喊「立即廢除」：學生壓力倍增

桃花朵朵開！「6月桃花爆棚」TOP3星座 到處都是仰慕者

觀光列車故障「拋錨」延誤65分鐘　影響8列車也誤點

一進北捷車廂每個人超困惑　網嘆「矮子的惡夢」！官方曝原因

「夜訪女王頭」新增2場無人機秀　今午起搶早鳥票送百元券　

網傳抵制花蓮旅遊嗆傅崐萁　行政院：振興花蓮觀光是努力方向

9成「腦中風」可以預防！醫示警8大風險因子：中3項就是高危險群

貼心老闆害他尿尿成咖啡色　竟是「1急症」…醫搖頭：再晚就換肝

工會揭3大業務「去年虧16.5億元」　中華郵政：仍達盈餘繳庫目標

6年前走進張忠謀辦公室！劉德音親揭「台積電走向世界」關鍵戰役

涉偷拍、散佈未成年性愛片！ 炎亞綸獲緩刑首度發聲了

香港民主派47人初選案　14人顛覆國家政權罪名成立

黃仁勳、張忠謀逛寧夏夜市！　大老闆合照「藏1共同點」

台中建案意外現場曝！　工人誤觸220V電流瞬間麻痺...摔落梯子命危

舉北韓長期監控人民為例　藍要賴清德講清楚「王義川分析事件」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

拚6/30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

公公玩當沖賠千萬　媳婦怨被拖下水

快訊／07：54規模5.1地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！　07：54地牛翻身

被質疑AI作畫！繪師PO「工作照」因身材大歪樓

快更新！LINE來電不能接「安卓有救了」

天赦日來了！3生肖財運旺

更多熱門

相關新聞

日F-15戰機緊急升空　中共新款無人機曝光

日F-15戰機緊急升空　中共新款無人機曝光

日本防衛省統合幕僚監部通報，中國的WL-10無人機（無偵-10）27日上午出現在東海上空飛行，因此立刻出動F-15戰機進行應對，「這是WL-10偵察/攻擊無人機首次被確認為領空違規措施的一部分。」

「金門觀光圈」今成立　觀光署盤點5大資源搶攻國際旅客

「金門觀光圈」今成立　觀光署盤點5大資源搶攻國際旅客

「觀宏專案」遭疑專案簽證變漏洞　觀光署：已加強控管降低脫團率

「觀宏專案」遭疑專案簽證變漏洞　觀光署：已加強控管降低脫團率

星級旅館狂被冒用慘剩「1字頭」　業者怨：觀光署沒積極作為

星級旅館狂被冒用慘剩「1字頭」　業者怨：觀光署沒積極作為

物價人事費漲觀光署「凍抹條」　觀光遊樂規費擬調高翻倍

物價人事費漲觀光署「凍抹條」　觀光遊樂規費擬調高翻倍

關鍵字：

野柳夜訪女王光雕秀無人機觀光署

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面