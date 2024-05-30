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社會 社會焦點 保障人權

超狂女騎士「國道狂飆」！穿越警方攔截點　橫跨4縣市連騎130km

記者林東良、莊智勝／台南報導

國道警方29日下午1時55分接獲通報，國道3號南向302K、嘉義縣中埔鄉處有一名機車女騎士誤闖國道，且一路往南狂飆，警方遂前往封閉車道攔截，未料騎士竟利用警車縫隙穿越攔截點，持續向南高速前進，一連飆了130公里，最終才在末端、屏東大鵬灣出口處自行停靠路邊，警方立即上前攔查，全案將依法究辦。

▲▼女騎士闖國道一路狂飆130公里。（圖／記者林東良翻攝）

▲女騎士闖國道一路狂飆130公里，4部紅斑馬沿途「護送」。（圖／記者林東良翻攝）

警方調查，44歲的洪姓女子29日下午1時許騎著機車從嘉義縣中埔鄉闖入國道3號，並沿著國道一路南下、速度飛快，警方獲報後立即出動4輛巡邏車，並在南向340K處封閉車道設立攔截點，準備將洪女攔下，未料洪女見到警方大陣仗等待竟絲毫不慌，還利用警車縫隙穿越攔截點，一路持續向南狂飆。

▲▼女騎士闖國道一路狂飆130公里。（圖／記者林東良翻攝）

▲洪女沿著國道一路向南狂飆。（圖／記者林東良翻攝）

警方為維護行車安全，避免洪女遭到來車碰撞，只能駕駛巡邏車一路尾隨、替洪女阻絕車流，保護其安全，同時通知警力協助攔查。洪女在國道上一路向南狂飆1小時26分、騎了130公里，橫跨嘉義、台南、高雄、屏東4縣市，最終才在國3南向末端大鵬灣出口處自行停下。

國道警方見狀後立即上前攔查，洪女雖沒有飲酒，但卻無法明確表達為何誤闖國道、以及說明拒絕接受攔查原因，警方除依舉發交通違規外，訊後另依涉犯公共危險罪嫌移請嘉義地檢署偵辦。警方呼籲，騎士誤闖國道依法可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰，肇事者吊扣駕照3至6個月、肇事致人死亡者吊銷駕照；另沿途規避、拒絕停車受檢，將依刑法處5年以下徒刑、拘役、或1萬5000元以下罰金。

▼洪女一路騎到國道3號末端，才終於自行停靠路邊，警方立即上前攔查。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼女騎士闖國道一路狂飆130公里。（圖／記者林東良翻攝）

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