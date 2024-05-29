動物蛋糕店！逢甲4.6星夯店超髒亂　廚房有蟑螂老鼠...還養小狗

▲網評「4.6顆星」逢甲蛋糕店超血汗，訂出離譜權益規章，員工年資滿1年僅給1天、特休上限只有4天。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

位在台中逢甲商圈、網路評價高達4.6顆星的1家蛋糕烘焙店，遭到檢舉廚房有蟑螂、老鼠，且作業空間還養狗；更誇張的是，老闆還有手寫版「權益規章」，自訂休假規範要求員工簽名，年資滿1年只有特休1天、最多也只有4天、病假要從例假日扣除等，已違反《勞基法》規定。台中市勞工局與食安處都前往稽查，勞工局將開罰至少15萬元起、食安處則要求限期改善。

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▲食安處人員到場稽查，果真發現寵物就養在蛋糕包材旁邊。（圖／記者游瓊華翻攝）



食安處表示，已經派員到場稽查結果，現場確實發現蟑螂糞便，在蛋糕包材旁邊則有狗兒；另外還有食材未覆蓋及離地放置、從業人員未體檢等不符合食品良好衛生規範準則之項目，已要求業者限期改善完竣，後續將派員複查，如仍未改善，將依食安法44條規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

▲作業場所食材未覆蓋及離地放置，通通遭要求限期改善。（圖／記者游瓊華翻攝）



除了環境衛生有問題之外，民眾也踢爆該家蛋糕店根本是血汗店家，老闆還有手寫版「權益規章」，新進員工起薪2萬7000元，低於法定最低薪資，試用期一個月，期滿調薪為2萬8000元；特休部分，年資滿1年者休1天、2年者2天、4年者4天，「超過也以4天為極限」，病假也要從8天例休假中扣除，超離譜規定讓人傻眼。

對此，勞工局表示，今天下午已經前往勞檢，總共發現該店家違反勞動基準法4項，初步統計，將開罰15萬元起跳罰鍰。