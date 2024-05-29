台中食安處抽驗生鮮加工品「7件違規」　醃菜防腐劑超標開罰9萬

▲中市食安處公布第一季市售食品(材)抽驗結果，共7件違規，將持續加強監控 。（圖／台中市政府提供）

記者吳佩蓁／台中報導

台中市食品藥物安全處今(29日)公布今年第一季食品、食材抽驗結果，共計抽驗生鮮、加工食品等1833件，共發現7件違規食品、食材，分別為3件蔬菜（蘿蔔2件、白菜1件）農藥殘留違規、3件醃製蔬菜（酸菜2件、嫩薑1件）防腐劑超標與1件雞蛋動物用藥超標，其中4件(蔬菜3件、雞蛋1件)已分別移送源頭外縣市(彰化縣、雲林縣)辦理，另外3件醃漬蔬菜已依法裁罰9萬元。

食安處說明，除例行稽查與後市場抽驗，食安處也依節慶時令或突發性事件安排專案查核，並透過台中食安資料庫系統的大數據分析，篩選出常有違規的業者進行查核。這季抽驗1833件食品(材)，抽驗量能全國第一，其中醃漬蔬菜169件(違規率1.77%)、生鮮蔬果195件(違規率1.53%)、禽畜水產肉品415件(違規率0.24%)，其餘無違規件數，另外也針對即食產品(餐盒、飲冰品與配料等)抽驗185件，檢驗微生物，結果皆無違規。

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食安處表示，已將歷年違規率較高的蔬果農藥、醃漬蔬菜防腐劑與禽畜動物用藥列為重點監測品項，持續透過「主動提供業者下載檢驗報告」、「定期發布新聞稿」、「食藥安智慧雲-食安GIS專區」資訊公開、「加強業者輔導」等介入管理策略，督促業者落實自主管理，輔導業者管控原料來源供應商。這季農藥不合格率1.53%(去年 3.02%)，醃漬蔬菜不合格率1.77%(去年2.33%)，已明顯降低。

食安處長傅瓊慧建議，民眾購買醃漬蔬菜產品，可挑選完整包裝的產品，並留意產品上是否有明確的中文標示，以掌握產品訊息，盡量避免選擇顏色偏白或過於鮮艷的產品。另建議民眾食用蔬果前可先用水浸泡3分鐘，再用流動的清水沖洗或輕輕刷洗，讓水流帶走蔬果的殘留農藥；至於如蒂頭、根部、凹陷等不易清洗的部位，也可先行去除丟棄，可降低食用到殘留農藥的風險。

食安處指出，市府會持續加強抽驗高違規業者，杜絕違規產品流入。最新稽查及檢驗報告，可至「台中食藥安智慧雲-食安GIS專區」( https://gov.tw/eyJ ) 查詢，或洽詢食安處04-22220655。