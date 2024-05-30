快訊／荷蘭機場「1人捲入飛機引擎」慘死　乘客緊急疏散

記者張方瑀／綜合報導

荷蘭阿姆斯特丹機場29日發生一起恐怖意外，有一人被捲入飛機引擎中不幸身亡，目前尚未確認死者身分，無法推斷是自殺還是意外事故。

根據衛報、BBC報導，這起意外發生在29日下午，當時一架荷蘭皇家航空（KLM）客機準備從阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol airport）飛往丹麥比隆（BIllund），結果有一人被捲入正在運轉的飛機引擎中，當場身亡。

▲荷蘭皇家航空（KLM）客機發生人員捲入引擎的死亡事故。（示意圖／達志影像／美聯社）



荷蘭王家憲兵隊消息人士向《每日電訊報》透露，涉事的KL1341號航班當時正在向跑道滑行，就在準備起飛時，機組人員發現了引擎出現異常，於是停止運行。當地媒體報導，目擊者表示，當時引擎發出「地獄般的噪音」，接著就看到煙霧冒出。

荷蘭機場邊境警察指出，目前乘客、機組人員都已疏散下機，由於死者身分尚未確定，無法推論這是一起意外或是自殺行為。有多家荷蘭媒體表示，死者很有可能是機場員工。

報導指出，發生意外的飛機是巴西航空工業公司（Embraer）製造的短程噴射飛機，由荷蘭皇家城市短途航空（KLM Cityhopper）營運，主要來往歐洲各城市之間。

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