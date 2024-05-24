飛機突滑行「輾過21歲地勤」！他1腿截肢至今昏迷　機長被逮

▲機長在未通知地面工作人員的情況下突然開始滑行，導致地勤人員遭輾。（圖／翻攝自EAST2WEST）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯葉卡捷琳堡的科利佐沃國際機場（Koltsovo）機場19日發生地勤人員在停機坪遭到一架重達77噸的飛機碾壓的意外，該名地勤人員傷勢嚴重，下半身已無知覺，其中1條腿被截肢，另一條腿嚴重骨折，至今仍在加護病房內搶救，尚未脫離險境。

根據《太陽報》報導，這名21歲地勤人員名叫瑞（Rail），他19日在科利佐沃國際機場值勤時，尚未等他離開停機坪到安全的地方，一架空中巴士A320就開始滑行，隨後飛機的前起落架便直接輾過瑞的身體。

瑞隨後被救護車送往醫院搶救，但是他的傷勢嚴重，其中1條腿被截肢，另一條腿則是骨折。由於傷勢過重，瑞至今尚未恢復意識，也還沒脫離險境，仍在加護病房內搶救中。

負責駕駛空中巴士A320的機師則是當場被要求離開崗位，該航班延誤3個半小時後，由新的機組人員值勤，將旅客送往目的地。

肇事機師隨即被警方訊問，同時也被指控「怠忽職守」。該班機隸屬於總部位於葉卡捷琳堡的烏拉爾航空（Ural Airlines）。

俄羅斯調查委員會以違反安全規則、因疏忽導致嚴重健康危害為由，對機長提出刑事訴訟。同時也要求俄羅斯的航空公司重新檢視滑行前飛行員與地面人員之間的溝通是否符合程序。

當地媒體指出，機長在滑行前並未使用對講機通知地面工作人員。此外，A320最大起飛重量高達77噸。