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黃偉哲與美聲歌手馬丁登上荷蘭廣播節目　介紹台南400與荷蘭淵源

▲荷蘭廣播聯盟公司的記者在2023年底前來台南採訪黃偉哲市長及當時在台南參與耶誕跨年活動的荷蘭籍歌手馬丁賀肯斯，訪問內容在2024年5月初於NOS 1廣播電台節目中播出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲荷蘭廣播聯盟公司的記者在2023年底前來台南採訪黃偉哲市長及當時在台南參與耶誕跨年活動的荷蘭籍歌手馬丁賀肯斯，訪問內容在2024年5月初於NOS 1廣播電台節目中播出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

荷蘭廣播聯盟 (荷蘭語：Nederlandse Omroep Stichting，簡稱：NOS）是荷蘭最大的廣播公司，該公司的記者在2023年底前來台南採訪黃偉哲市長及當時在台南參與耶誕跨年活動的荷蘭籍歌手馬丁賀肯斯，這次的訪問內容在2024年5月初於NOS 1廣播電台節目中播出。

黃偉哲市長指出，在台南400之際，能夠將台南與荷蘭間400年前所建立起的歷史連結介紹給荷蘭民眾知曉，別具意義。

廣播中介紹400年前荷蘭聯合東印度公司（荷蘭語：Vereenigde Oost-Indische Compagnie，簡稱VOC）在台南開展貿易與殖民，以及後續隨之跟台南產生的歷史深厚連結，而黃偉哲市長則舉如今高科技廠荷蘭商艾斯摩爾(ASML)也在台南投資為例，說明過去台南跟荷蘭有歷史淵源，未來則希望能發展更多合作關係。

▲荷蘭廣播聯盟公司的記者在2023年底前來台南採訪黃偉哲市長及當時在台南參與耶誕跨年活動的荷蘭籍歌手馬丁賀肯斯，訪問內容在2024年5月初於NOS 1廣播電台節目中播出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

對於這次受訪，黃偉哲市長表示，很高興能在台南400時，向荷蘭的朋友介紹台南和台灣。在大航海時代，頻繁國際貿易促成台灣出現在世界舞台的重要軌跡上，進而接觸世界、接軌國際，而台南就在這段歷史中跟荷蘭相遇，400年後，不管台灣人或荷蘭人，能夠認識這段雙方共同的歷史，從而產生自己思考，都是深具價值的，這也是台南400想傳達的精神。

▲荷蘭廣播聯盟公司的記者在2023年底前來台南採訪黃偉哲市長及當時在台南參與耶誕跨年活動的荷蘭籍歌手馬丁賀肯斯，訪問內容在2024年5月初於NOS 1廣播電台節目中播出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

值得一提的是，來自荷蘭的美聲歌手馬丁賀肯斯當時正在台南參與耶誕跨年活動，對於在異鄉以母語接受母國廣播的專訪，他難掩興奮，訪談中他還獻唱了「月亮代表我的心」，也講述了對台南的喜愛。

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