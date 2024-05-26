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打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

▲印尼籍旅客將飛機餐帶下機，被開罰20萬元，因無法當場繳清遭遣返回國。（圖／防檢署提供）

▲印尼籍旅客將飛機餐帶下機，被開罰20萬元，因無法當場繳清遭遣返回國。（圖／防檢署提供）

記者楊惠琪／台北報導

國際非洲豬瘟疫情持續升溫，農業部動植物防疫檢疫署桃園分署日前查獲，一名印尼籍旅客從香港搭機來台，竟把飛機上的飛機餐「燒臘雙拼」打包帶下機，被檢疫犬聞香揪出，當場開罰20萬元，但因無法當場繳納，直接被移民署遣返回國，下次入境也得先繳清罰款才可放行。

防檢署副署長徐榮彬表示，一名印尼籍旅客於4月30日自香港搭機入境，被在綠線區值勤的檢疫犬攔查到，手提行李攜帶含有豬肉和雞肉的餐盒，據調查是該名旅客將飛機上的餐點打包帶下機，當場開罰20萬元，但因該名旅客無法當場繳納罰款，最後移送移民署遣返回國。

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徐榮彬指出，飛機或郵輪上的餐點也算境外產品，因此受檢疫規定限制，含有禽畜肉類和生鮮蔬果等的飛機和郵輪餐點，都不准攜帶入境，一旦查獲就會依法開罰，提醒旅客吃不完的飛機餐切勿打包，以免挨罰，如果外籍旅客違規又無法當場繳清罰款，就會被遣返回國，下次入境也得先繳清罰款才會放行。

防檢署表示，因應今年出在中國旅客違規攜入豬肉製品中，首次檢驗出新型非洲豬瘟病毒核酸，為避免非洲豬瘟疫情延燒，已針對旅客行李、快遞及郵包進行X光機百分百查驗。尤其端午連假與暑假將至，提醒民眾出入境應避免攜帶違規物品，若攜帶豬肉製品入境，第一次開罰20萬元，第二次違規開罰100萬元，

防檢署指出，入境旅客從一下機開始，沿途都有設置相關宣導看板和廣播，提醒民眾哪些物品不可以攜入境，出關前還有設置展示架，陳列經常誤攜入境的伴手禮，像是中國的火鍋湯底、肉粽、含肉糕餅、泡饃等；日本含肉的寵物食品、溫泉蛋、雞皮、燒肉便當等；以及韓國常見的人蔘、熱狗、血腸等伴手禮。旅客在進入綠線區前，若誤攜不合格檢疫物入境，還有機會主動申報丟棄，就不會受罰。

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