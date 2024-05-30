雙寶爸結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

▲女方懷孕被丈夫懷疑偷吃。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師呂謹亨分享，一名有兩名小孩的男性結紮後，居然老婆又懷孕，懷疑對方偷吃，差點鬧出「ㄖㄣˊ命」！女方提到，如果親子鑑定確認是老公的種，就得要給她1000萬元，房子全部過戶給她，後來親子鑑定確定是自己小孩。

呂謹亨29日在臉書說，有時是真的遇上機率極低的精子自己到出路，再度接回去的案例，機率約0.04%；但有時是遇到還有殘留少數精子的情形，有的人結紮後過了半年、一年，精液還是驗到有幾顆精子的情形，如果根據較寬鬆標準，這種情況受孕率是極低的，所以就當作結紮成功。

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呂謹亨表示，根據文獻，傳統結紮約有17%的機率會發生這種情況，但是理論上，只要有活的精子，就會有懷孕的可能，他分享一個過去聽說的血淋淋教訓。

呂謹亨指出，有一對中年的夫妻，兩個小孩都上小學了，討論後決定結紮，術後雖然只驗出極少數殘留的精子，但是據醫師說法，懷孕機率極低，而且會自己慢慢排乾淨，所以就不以為意。

▼結紮後精液內仍可能有精蟲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

呂謹亨提到，但是沒想到過了一年，老婆還是懷孕了！第一時間老公非常生氣，認為老婆偷吃；但老婆堅持說沒有，也不願意把小孩拿掉；老公又說，他都去挨刀結紮了，怎麼可能還能生？兩個人就僵持不下，到底孩子要不要生下來？

呂謹亨說，老婆說，「沒想到老公如此不相信我，但是我是不可能拿掉小孩的！」而且提到最後生下來，要去做親子鑑定，如果不是老公的，那老婆就會淨身出戶，小孩自己帶自己養，還願意簽切結書；但如果確認是老公的種，老公就得要給老婆1000萬，房子全部過戶成老婆的名字。

呂謹亨表示， 這個人夫相當為難，跑去找泌尿科醫師，詢問有可能結紮了還懷孕嗎？最後他又驗了一次精子，確實跟一年前結紮完差不多，還是驗得到幾顆活的精子，雖然活動力不太好，但畢竟還是有活力；好在最後老公還是選擇相信老婆，一起把孩子生下來，親子鑑定也確定是自己的小孩。

呂謹亨指出， 所以說傳統結紮手術的確有這樣的機率，所以他才發表改良式的結紮手術，透過特殊手法，確認輸精管後，加速精子排空，避免殘留；而且分層縫合，避免日後輸精管又再度自己找到出口。

呂謹亨提到，開完刀，病人才能夠每晚安心入眠，免得提心吊膽，一有風吹草動，精液顏色較深或量較多，就跑回來驗精液；醫師也不用擔心，哪天又發生這種狀況，產生醫療糾紛或者是家庭失和！你說對不對？