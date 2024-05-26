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他結紮突喊「這樣賺到了！」　醫笑揭原因

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲患者進行結紮手術。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師高銘鴻分享一起診間趣事，一名進行輸精管結紮手術的男患者，喊「這樣我真是賺到了」。原來他是進行「局部麻醉」，在手術中卻睡著了，直接變成另類的「舒眠麻醉」。

高銘鴻25日在臉書說，手術一開始，他跟病人聊天，問對方有幾個孩子、住哪裡、做什麼工作，還講了幾個笑話，起初病人反應很好，還會回應；但講到第二、第三個笑話時，病人突然沉默了。

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高銘鴻指出，他和助手心想，糟糕，是不是笑話得罪他了，「我心想這幾個笑話已經有好幾百個病友捧場了，難道是我『練宵話』的能力『高郎才盡』？於是我們不再講話，繼續手術。」

高銘鴻表示，幾分鐘手術結束後，他喊病人「哥，手術結束囉」，結果對方還是沒反應，只聽到淡淡的打呼聲，原來睡著了，「我輕輕搖他，他突然醒來大叫，『啊，我是誰，我在哪裡』？」

高銘鴻提到，看來這位大哥一下子就進入深層睡眠，他回答「哥，手術好了」；患者接著抖了好幾下，逐漸清醒後說，「拍謝，我剛剛睡著了。」

高銘鴻寫道，病人術後換回衣服後詢問，「高醫生，剛剛是舒眠麻醉嗎？我記得手術同意書上寫的是局部麻醉耶。」高笑著說，「這是局部麻醉，只是你睡著了。」病人恍然大悟，「哦，這樣啊，那這也算是一種另類的舒眠麻醉吧！好像睡了很沉，這樣我真是賺到了。」

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