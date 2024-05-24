4寶媽「避孕又懷女兒」　婆婆給錢拿掉：試管弄1個兒子！全場逆風

▲原PO避孕又懷上5寶，但驗出是女兒後就不想生了。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

懷上兒子就能生？一名4寶媽透露，避孕能意外懷上5寶，且自爆驗血得知是女兒，讓她不知所措，「因為前面四個女兒，私心希望能來一個兒子」，婆婆得知後說要給錢拿掉，還稱「真的想要兒子，這個先拿掉，之後去試管弄一個。」文章曝光後，引發全場罵爆「為何重男輕女？」

一名女網友在Dcard表示，這次月經延遲1個多月，因為生理期一直以來都沒有準時，「我也沒有多想，單純覺得只是比較慢來。」

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老公得知後，提醒會不會是懷孕，於是原PO帶著忐忑不安的心情一驗，「立刻浮出兩條線！」為了慎重起見，原PO到醫院照超音波，確實懷孕沒錯，已經7周大，「因為前面四個女兒，私心希望能來一個兒子」，但事與願違，原PO疑似透過管道，從驗血得知是女兒。

原PO直言，「四千金真的很好，可是吵起來時真的很可怕，衣服要一樣的公主裙 各種一樣的！」

目前原PO懷孕第10周，婆婆得知後竟回，「又是女兒，妳還要生啊？不要生了，妳去拿一拿，錢我幫妳付，別生那麼多，又顧不了，如果兒子的話就沒關係，真的想要兒子，這個先拿掉，之後去試管弄一個。」

一番話讓原PO十分傻眼，男孩女孩不是她能決定的，「我也希望來個兒子啊，我也好想驗血性別的結果是錯誤的...會翻盤，可是機率是很小很小。」

事實上，原PO曾向註生娘娘換花求子，但遲遲沒有懷上，後來放棄作罷，與老公都有做好防護措施，如今意外中獎，讓原PO不知所措直呼，「這胎妳（指婆婆）不想讓我生，我也不會想再懷孕，我一直以來都有在避孕，什麼試管...我才不去，只覺得對不起自己肚子裡的寶寶。」

原PO也強調，照顧4個女兒讓她累到崩潰，如果再加上新生兒，「真的會忙不過來...可是我始終相信孩子跟著是緣分。」

底下網友卻逆風開酸，「帶4個女兒加1個兒子就可以，但是如果是5個女兒就不可以嗎？好奇怪的邏輯」、「拜託去結紮！說什麼結紮也有可能懷孕...那就夫妻兩個紮一紮」、「為何重男輕女」、「我相信還是有避孕但懷孕的人，但妳就是自己想生兒子才沒避孕，但事與願違，關婆婆什麼事？生4個忙不過來了，為什麼會覺得第5個是兒子就忙得過來」。

也有人質疑，透過驗血來確認性別是違法的，「才10周，有什麼抽血檢測可以驗性別？就算NIPT也不會告知你性別啊」、「違法的，但私底下守不守法就是另外一回事了」、「抽血怎麼知道性別的？我記得法律規定，醫師是不能透露性別的耶」。

事實上，依衛生署醫事處於100年1月公告，「醫師執行非性聯遺傳疾病診斷所施行產前性別篩選之處置，或僅以胎兒性別差異為由進行之人工流產等行為，為醫師法第28條之4第一款規定不得從事之醫療行為」。若查獲有性別篩選或依性別進行墮胎之實證者，即可直接處分醫師10-50萬元罰鍰，情節重大者，甚至可廢止醫師證書。