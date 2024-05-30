晴空匯大火「救不到高樓」？　專家揭關鍵：雲梯車不該是第一選擇

記者柯沛辰／綜合報導

新竹市東區28層樓高豪宅社區「晴空匯」大火，因雲梯車高度不足以救援，引發關於「高樓消防危機」的廣泛討論。對此，防災專家、消防署災害管理組前組長林金宏表示，即便是世界最高的雲梯車，高度也才100公尺上下，所以討論雲梯車高度是一種「見樹不見林」的思維，真正關鍵在於大樓內部的設備。

林金宏在臉書表示，每次災害發生之後，總是有一些不重要的議題成為焦點，討論雲梯車高度就是最典型的例子，也讓他不禁想問「買得到能救101大樓的雲梯車嗎？」、「雲梯車不夠高，住在高樓屋內的人安全就沒保障嗎？」

林金宏指出，目前全世界最高的雲梯車也就大約100公尺上下，反觀台北101大樓有508公尺，高雄85大樓也有348公尺，「一大堆超過100公尺的高樓，怎麼辦？」所以，只因為看到有人在高樓呼救，就認為必須仰賴或採購足夠高的雲梯車，本身就是一種「見樹不見林」的思維。

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林金宏說，高層建築物救援，主要依靠大樓內部的設備，包括特別安全梯、緊急升降機等，這些設備才是搶救那些受困高樓民眾的最佳工具，也是相對安全的方法，因此雲梯車絕對不應成為第一選擇。

▲新竹市晴空匯火警，燒出對於「高樓消防危機」的討論。（圖／新竹市府）

晴空匯大樓26日深夜大火，造成李詠真、周立鑫2名消防員不幸殉職。消防局公布初步調查結果，直指B1電纜線短路，且從現場狀況研判，火災初期排煙機功能有啟動。

至於為何整棟大樓仍煙霧瀰漫？消防局解釋，主因是位於地下一樓的纜線燒毀，可能影響排煙設備線路，造成排煙機停止運轉，儘管大樓當下已啟動緊急供電，但因電源系統也罕見遭燒毀，所以才無法輸送電路。

消防官指出，大樓住戶逃生期間，可能並未將安全門完全關閉，導致大量濃煙從逃生梯間及管道間往上竄升，形成「煙囪效應」。當下大樓住戶躲在家中相對安全，但2名消防員為了搜救，可能在充滿濃煙的樓梯間產生空間迷航，加上空氣瓶殘壓警報響起時又緊張，呼吸急促，才不幸用光氧氣。