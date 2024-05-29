不捨2勇消殉職！捐款電話湧入消防局　家屬婉拒：盼精神永留傳

▲勇消周立鑫（左）、李詠真（右）衝入火場救人，不幸殉職。（圖／記者陳凱力翻攝、新竹消防局）



記者陳凱力、吳佩蓁／新竹報導

新竹市慈雲路大型社區「豐邑晴空匯」26日晚間發生火警，金山分隊消防員39歲李詠真、34歲周立鑫在進火場搜救時不幸殉職。2名勇消告別式將於6月5日舉行，事故發生後，許多熱心民眾紛紛打電話到消防局，希望能捐款幫助家屬，但家屬均婉拒，僅低調表示，兩人「精神和勇氣將永遠留在大家的心中」。

據悉，事發後消防局接獲數十通電話，表示願意捐款幫助家屬，但家屬暫時婉拒捐款，低調表示感謝外界的關懷與愛心，希望2名勇消的精神和勇氣將永遠留在大家心中，盼大家能將愛心轉移到其他更需要的地方。

事故發生後，新竹市府與消防局全力協助家屬處理後事、撫卹事宜，市府也將追晉2位殉職消防員為分隊長，並向中央申請褒揚令，同時也協助殉職勇消入祀忠烈祠，目前與家屬討論，將入祀苗栗與高雄忠烈祠，感謝他們對救災救護的貢獻。

▲2名殉職勇消的面罩沾滿焦油遮擋視線、氧氣瓶用盡，不幸命喪火場殉職。（圖／記者陳凱力翻攝）



「晴空匯」社區大樓26日晚間地下1樓電纜線起火，火勢不斷蔓延且產生大量濃煙，金山分隊趕到現場救援時，李詠真與周立鑫晚間11點50分受命前往8樓救援受困民眾，不料凌晨12時15分左右，其他隊員就收到2人用無線電喊「Mayday」，2人還來不及回報地點就失去聯絡，直到40分鐘後才同仁發現倒臥在2、3樓樓梯間，緊急送醫搶救仍回天乏術。

消防局初步研判，李、周2人在搜救過程，疑似因面罩沾滿焦油遮擋視線，無法判斷路線在火場迷失方向，最終氣瓶耗盡不幸殉職，詳細原因仍待鑑識人員釐清。