25歲代理所長自戕亡　警父輪休中接噩耗...分局協助後事

▲新竹新城派出所林姓代理所長舉槍自戕亡，其父親在台中警界服務，今日輪休中接到噩耗，已趕往新竹。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

新竹縣竹東分局新城派出所25歲林姓代理所長，今（28）日凌晨舉槍自戕亡，震驚地方警界。林警父親也是員警，在台中市區擔任副所長，職等為2線1星，今日輪休卻接到噩耗，緊急北上處理後事，分局也派出督察組警務員、員警前往協助。

據了解，林姓代理所長為警專36期刑事科畢業，今年25歲，是台中人，為家中獨子，到寶山鄉任職約5年，期間深受地方、同仁好評。林警父親同樣在警界服務，在台中市區內分局某派出所任職副所長，職等為2線1星。

警消28日凌晨2時許接獲林姓代理所長女友打電話報案，所內同仁趕緊前往值宿所內查看，發現林警頭部中彈已無生命跡象，現場並無遺書，詳細輕生原因仍有待進一步調查釐清。

同仁得知死訊後，感到相當不敢置信，認為他個性樂觀、開朗、不計較，直言「他完全看不出是會走上絕路的人」。警方指出，林姓代理所長27日輪休，照理來說不可配槍，要進一步調查釐清槍枝來源及自戕原因。

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