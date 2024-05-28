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相驗死因曝光！25歲代理所長「子彈貫穿太陽穴」　遺體發還家屬

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲25歲林姓代理所長自戕亡，檢方相驗結束，確認致命傷為太陽穴遭子彈貫穿。（圖／ETtoday資料照）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣竹東分局寶山鄉新城派出所25歲林姓代理所長，28日凌晨舉槍自轟身亡。據了解，他是台中人，父親是一名2線1星的警官，父子倆同在警界服務，事發後父母緊急北上處理相關後事，檢方28日下午相驗確認，致命傷為子彈貫穿頭部，已將遺體發還家屬。

據悉，25歲林姓代理所長是台中人，為家中獨子，他警專36期刑事科畢業，在新竹寶山任職約5年，因個性樂觀、開朗、不計較，在同仁、地方間評價良好，3月才從代理副所長升為代理所長，而新城派出所為半值宿所，包括正副所長在內，總共有4名員警。

林姓代理所長27日輪休，因偵查隊拘提一名新城派出所承辦的竊盜案犯嫌到案，需要調閱相關資料，他晚間8時許曾折返所內拿資料。不料，警消28日凌晨2時許，接獲林姓代理所長的女友報案，派出所黃姓副所長因未聽到槍響，收到通報後才從2樓下樓查看，驚見林姓代理所長倒臥一樓辦公室，頭部中彈已無生命跡象。

同仁得知他的死訊後感到相當不敢置信，同仁認為，他「完全看不出是會走上絕路的人」。警方指出，林姓代理所長27日休假不應有槍，但因他任所長一職，本身就是槍械管理者，他自行持鑰匙開槍械櫃，持槍自戕。

據了解，林姓代理所長有一名交往多年的女友，這星期剛分手，事發現場並未留有遺書，事發過後警方緊急通知其家屬北上，林姓代理所長的父母28日上午到竹東警分局製作筆錄。

檢方下午1時許相驗完畢，確認林警臉部右側太陽穴遭子彈右進左出貫穿致命，家屬對死因無異議，稍早遺體已發還家屬，至於詳細輕生原因仍有待進一步調查釐清。

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