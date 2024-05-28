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社會 社會焦點 保障人權

獨／晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」！梯間如瀑布...竹科爸見慘況崩潰

記者陳凱力／新竹報導

新竹市「晴空匯」26日深夜發生住宅火警，造成2名消防隊員不幸殉職外，也讓上百住戶無家可歸。今（28日）中午開始，市府開放住戶分批回家拿取重要物品，住戶也拍下家園慘不忍睹的畫面。

▲▼晴空匯火警後第一天。（圖／住戶提供）

▲今日市府分批開放住戶回家拿取重要物品。（圖／讀者提供，下同）

前日深夜到昨日午間，晴空匯住戶緊急逃生，許多重要物品都來不及拿，經過一晚的休息，住戶心情終於些許平復，只是回家看到一輩子打拚的家如同廢墟，還是不忍鼻酸。

竹科工程師A先生說，起火當天濃煙不斷從梯間、家中的配電盤、電箱冒出，妻子嚇得不知道該怎麼辦，年幼的孩子也哇哇大哭，一家人不安的抱在一起等待救援，但隨著時間一分一秒的過去，越感到絕望。

尤其當時濃煙惡臭，家中幾乎無處可躲，大人很擔心年幼的孩子會不會因此有後遺症。大樓當時雖然已經全面斷電，但是自己的手機還有電，可以同步看到新聞救災情況，得知2名消防員因此殉職，內心震驚又難過。

▲▼晴空匯火警後第一天。（圖／住戶提供）

▲▼D棟目前還是停電狀態，但濃煙散去，住戶已經可以看見家園慘況。

▲▼晴空匯火警後第一天。（圖／住戶提供）

目前發生火警的Ｄ棟仍處於斷電狀態，住戶慢慢一層層爬樓梯回家，消防局將住戶分為低樓層和高樓層「團進團出」。A先生說，妻子在旅館照顧孩子，自己代表回家拿東西，此時濃煙散去，才看到梯間完整慘狀。

A先生說，逃生梯降溫的水還持續在流，加上火警當天的焦油，整個梯間又濕又黏，消防栓被濃煙燻得焦黑，配電盤都看不出原貌，空氣中濃濃的戴奧辛味。A先生說，不僅家裡的裝潢全毀，家中的電器、物品都有煙焦油附著的痕跡，損失目前無法估算。

▲▼晴空匯火警後第一天。（圖／住戶提供）

▲梯間到處都是煙焦油附著的痕跡。

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