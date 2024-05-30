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醫師錯把睪丸扭轉當烙賽　15歲少年蛋疼2度被誤診慘遭切除

15歲少年睪丸扭轉，5天2度誤診痛失1顆蛋。（圖／達志／美聯社）

▲15歲少年睪丸扭轉，5天2度誤診痛失1顆蛋。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

男性青春期睪丸急速變大，是睪丸扭轉好發時期，先前在高雄就有一名15歲少年左側睪丸扭轉，忍了兩天後才就醫，檢查後發現，懸吊左側睪丸的精索已纏繞了好幾圈，導致左側睪丸發黑壞死，只好切除。未料在新加坡也發生類似狀況，同樣是一名年齡為15歲少年，他因為左睪丸疼痛就診，但醫師5天內兩度誤診，當發現是睪丸扭轉時，已經離首次會診約10天，由於醫師的疏失、加上延誤治療，少年只能切除睪丸，對此，當地的醫藥理事會紀律法庭吊銷該名醫師執照1年。

根據新加坡的《8視界新聞網》報導，這起事件發生在2019年，來自武吉巴督的這名少年因為左睪丸疼痛並移轉到下腹部，還出現輕微腹瀉，因此赴醫師楊奇洪的診所檢查，醫師當時認為少年純粹是腹部絞痛，開了止痛藥和止瀉藥給他。

不過少年的狀況仍未改善，5天後再次就診，表示左睪丸疼痛，尤其坐下或行走時疼痛感倍增，醫師檢查後發現，少年左睪丸腫大，而且一碰就痛，認為是左睪丸發炎，於是開立抗生素給他，醫師同時幫少年驗血、驗尿，隔天通知少年家長說結果就是發炎。

不過少年症狀依舊未解，醫師最後才叫家長將少年送醫，結果發現，患者是睪丸扭轉，雖然立即動了手術，但已經保不住少年的左睪丸，氣憤的家長在2020年7月向醫藥理事會投訴，醫師則在同年12月向少年及其家屬致歉。

根據醫藥理事會紀律委員表示，醫師在檢查時發現少年睪丸腫大，就該懷疑睪丸扭轉的可能，由於這名醫師執業已經超過40年，應該有足夠經驗和知識做出正確判斷，而非直接排除這樣的可能性，造成少年延誤就醫，最終認定醫師專業行為失當，吊銷醫師執照12個月。

根據國內醫師表示，睪丸扭轉有兩個好發期，一是新生兒期，由於先天結構異常而發生；另一則是青少年期，原因可能和這階段為睪丸快速成長，易造成懸吊的精索與睪丸位置改變而發生睪丸扭轉，若睪丸一旦壞死，可能經由免疫作用，產生抗體去攻擊對側健康的睪丸，同時要盡快動切除手術，否則兩側睪丸恐會不保。

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