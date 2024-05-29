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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康讚「國會改革讓陽光照進國會」！　自揭過往聲援民運歷史

▲立法院三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，楊瓊瓔、張嘉郡找韓國瑜自拍。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，國民黨立委手持小太陽道具。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院28日三讀通過藍白版本的《立法院職權行使法修正案》、《刑法》修正案，民進黨大肆批評為國會擴權。對此，中廣前董事長趙少康今（29日）表示，「國會改革法」經過漫長議事攻防終於三讀，讓陽光真正照進國會，立委必須恪盡職守，總統國情報告好好問，對立院人事認真審，淘汰不適合的官員。他更自揭，35年前曾聲援「六四運動」，還集結大牌歌手創作「民運神曲」。

趙少康於臉書表示，「陽光終於可以照進國會」，5月28日是歷史性的一刻，經過30年，終於完成「國會改革立法」，在35年前的這天，為了聲援在天安門廣場爭民主的學生，他出面集結當時最大牌的製作人與歌手，創作了歌曲《歷史的傷口》，也在1989年的5月28日錄製完成，後來被稱做「民運神曲」。

趙少康表示，「國會改革法」經過漫長又激烈的議事攻防終於三讀，立委們都辛苦了，遺憾的是，國會改革是藍綠的共識，民進黨卻為了規避監督、害怕弊案被掀出，讓法案審查過程中，議場內出現多次全武行，議場外也有民眾因為意識形態而上街頭抗爭。

趙少康指出，35年前的「六四運動」，大陸青年為了反威權，挺身爭取自由、為民主而奮鬥，反觀台灣，執政的民進黨少數不服從多數，都已經當家，還反對過去曾提出的修法主張，國會議員竟然想方設法的為行政部門護航，大開民主倒車。

趙少康認為，「國會改革法」完成三讀，只是讓陽光照進國會的第一步，在取得法源後，立委諸公必須恪盡職守，針對總統國情報告好好問，不讓國家發展方向偏移；對送進立院的人事認真的審，淘汰不適合的官員；對行政機關的採購等弊案徹底的查，重塑政府官箴；透過藐視國會施以刑罰，強化立法院的監督制衡力量。

最後，趙少康強調，國民黨現在做的事，歷史都會記上一筆，期待有一天，朝野都可以理性問政，就事論事，也不刻意用錯誤資訊洗腦人民，讓陽光真正照進國會。

▼中廣前董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨戰鬥藍成員在趙少康的號召下全員集結力挺徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

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