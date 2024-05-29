遊沖繩注意！女吃生魚片「隔天腹痛噁心」　胃裡拉出寄生蟲

▲ 女子食用鯖魚生魚片後食物中毒。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人到日本沖繩旅遊，一定會品嘗當地的海鮮料理，近日卻傳出有民眾食用生魚片後因寄生蟲感染引發食物中毒，因業者未確實冷凍食材導致，政府部門已出面介入。

綜合《沖繩時報》及《沖繩新報》，沖繩縣醫藥生活衛生課28日聲明表示，北谷町美浜一家餐廳發生食物中毒事件，30名40多歲民眾4月28日晚間吃下生拌鯖魚料理，其中一名女性隔天出現腹痛及噁心等症狀，就醫後診斷為安尼線蟲症，從胃部取出寄生蟲，並於本月17日被通報至公共衛生單位。

據悉這家餐廳的生拌鯖魚從製作到上菜，未確實遵守殺死安尼線蟲所需的24小時以上冷凍處理，沖繩縣當局已下令業者改善，也要求對其他生食菜單採取必要措施以防止食物中毒，在改善前不得提供生拌鯖魚料理。

包括這起案例在內，沖繩縣今年以來共發生8起食物中毒事件，患者共57人。

據台灣衛福部疾管署，安尼線蟲症俗稱海獸胃線蟲症，是因俗稱海獸胃線蟲的寄生蟲感染引發的疾病，一般是因食用生食或未完全烹調的海洋魚類後，幼蟲侵入腸胃道黏膜或組織而引起，症狀因寄生蟲侵犯部位而異，可能出現上腹痛及嘔吐，下腹痛及下痢， 全身性過敏反應、蕁麻疹、及嗜伊紅性白血球上升，甚至可能導致過敏性休克，也可能因刺激喉嚨而引起咳嗽。