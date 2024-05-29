去日本住宿「帶小姐上樓」會被擋住？老司機曝真相

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

日本是許多台灣人最愛旅遊的國家，不過有些眉角要注意。日前一名網友就說，到日本住宿的時候，有客人來訪，飯店卻不讓客人上樓，讓他懷疑是不是被針對了？對此，粉專「日本省錢小站」解釋，其實是因為日本法律為了保證觀光客安全，才會盯緊每個上樓的客人，另外也有些旅館會默許客人「帶小姐」進房。

有網友抱怨，去日本東京、大阪、京都等大城市的飯店入住時，每次有客人來訪，房客都必須下樓，不能帶人進去房間裡面，懷疑是被刻意針對。

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但「日本省錢小站」在臉書發文解釋，其實是因為日本法律為了保證觀光客安全，所以消防法規規定要登記每位房客身分，櫃台人員也要盯緊每個上樓的客人，如此一來發生災難的時候，才能迅速掌握到需要搜救的人數，且旅館明明只收一個人的錢，如果多住一個人，水和電費都要加倍，因此日本多數旅館都不喜歡讓非房客的人進房間。

不過也有人好奇，日本明明有很多旅館可以叫人上去「蓋棉被談心」，這是什麼情形？「日本省錢小站」表示，如果是登記在名簿上以外的住宿者入住的話，因為違反旅館的住宿規定，很有可能被旅館用損害賠償的名義支付罰款，但確實會有些旅館默許小姐進房服務。