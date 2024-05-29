南韓菜鳥兵遭體罰虐死！疑「橫紋肌溶解症」熱中暑　死前高燒40度

▲南韓陸軍新兵訓練疑似有虐待行為，一名菜鳥兵在過度訓練後死亡。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓陸軍新兵訓練接連爆發憾事，一名入伍不到兩周的菜鳥新兵在江原道麟蹄郡某部隊服役，豈料卻因夜晚吵鬧而遭長官以「軍紀訓練」名義接受體罰，23日下午在全副武裝狀態下繞軍營奔跑、伏地挺身，昏厥送醫搶救仍不幸身亡，如今證實該名士兵可能死於橫紋肌溶解症，死前高燒40.5度。

根據《韓聯社》，南韓軍人權中心收到相關申訴後，推測該名慘遭虐死的菜鳥新兵死於橫紋肌溶解症和敗血性休克，將之定調為虐待行為。相關人士透露，該名新兵在昏厥後移送至民間醫院搶救，過程中雖然還有意識，但卻相當朦朧，且身體還發高燒到40.5度，平均每分鐘呼吸次數達到50次，遠遠超過一般正常範圍。

軍方關係人士補充，該名菜鳥新兵送到醫院搶救後依舊高燒不退，醫療團隊還因此為其進行血液透析治療（洗腎），然而最終還是引發敗血性休克，「向醫療界諮詢時，他們懷疑（該名死亡新兵）極有可能本身就有肺炎等呼吸道疾病。在那個狀態下接受『軍紀訓練』體罰，引發中暑和熱衰竭（heat stroke）。」

南韓疾病管理廳則證實，該名死亡新兵是南韓境內今年第一起因為「熱中暑」而死亡的案例。

▲南韓陸軍接受新兵訓練。（示意圖，非新聞當事人／VCG）

據悉，本月23日下午5時20分，該名新兵和其他共6名江原道麟蹄郡部隊的新兵，因為前晚太過吵鬧，導致遭到中隊長（大尉）、副中隊長（中尉）要求接受被稱為「얼차려」的體罰軍紀訓練，其必須在全副武裝（20公斤，裝備裡面還會故意放置幾本書，增加重量）下跑操場、伏地挺身，該名新兵在過程中昏厥。

其餘新兵見狀後，向中隊長、副中隊長匯報，然而兩名長官卻依舊要求繼續執行軍紀訓練。

在媒體的報導下，南韓軍方決定以業務過失致死、濫用職權虐待等罪嫌，委託江原警察署針對中隊長、副中隊長進行調查。

事發後，南韓陸軍參謀總長朴安洙前往位於全羅南道羅州市的死者靈堂悼念、慰問家屬，時間長達1個小時20分鐘，面對現場媒體記者的提問，則是不發一語。