　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓菜鳥兵遭體罰虐死！疑「橫紋肌溶解症」熱中暑　死前高燒40度

▲▼最近南韓軍紀嚴重出包，甚至有空軍在營區內進行同性性行為。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲南韓陸軍新兵訓練疑似有虐待行為，一名菜鳥兵在過度訓練後死亡。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓陸軍新兵訓練接連爆發憾事，一名入伍不到兩周的菜鳥新兵在江原道麟蹄郡某部隊服役，豈料卻因夜晚吵鬧而遭長官以「軍紀訓練」名義接受體罰，23日下午在全副武裝狀態下繞軍營奔跑、伏地挺身，昏厥送醫搶救仍不幸身亡，如今證實該名士兵可能死於橫紋肌溶解症，死前高燒40.5度。

根據《韓聯社》，南韓軍人權中心收到相關申訴後，推測該名慘遭虐死的菜鳥新兵死於橫紋肌溶解症和敗血性休克，將之定調為虐待行為。相關人士透露，該名新兵在昏厥後移送至民間醫院搶救，過程中雖然還有意識，但卻相當朦朧，且身體還發高燒到40.5度，平均每分鐘呼吸次數達到50次，遠遠超過一般正常範圍。

軍方關係人士補充，該名菜鳥新兵送到醫院搶救後依舊高燒不退，醫療團隊還因此為其進行血液透析治療（洗腎），然而最終還是引發敗血性休克，「向醫療界諮詢時，他們懷疑（該名死亡新兵）極有可能本身就有肺炎等呼吸道疾病。在那個狀態下接受『軍紀訓練』體罰，引發中暑和熱衰竭（heat stroke）。」

南韓疾病管理廳則證實，該名死亡新兵是南韓境內今年第一起因為「熱中暑」而死亡的案例。

▲▼南韓陸軍接受新兵訓練。（示意圖／VCG）

▲南韓陸軍接受新兵訓練。（示意圖，非新聞當事人／VCG）

據悉，本月23日下午5時20分，該名新兵和其他共6名江原道麟蹄郡部隊的新兵，因為前晚太過吵鬧，導致遭到中隊長（大尉）、副中隊長（中尉）要求接受被稱為「얼차려」的體罰軍紀訓練，其必須在全副武裝（20公斤，裝備裡面還會故意放置幾本書，增加重量）下跑操場、伏地挺身，該名新兵在過程中昏厥。

其餘新兵見狀後，向中隊長、副中隊長匯報，然而兩名長官卻依舊要求繼續執行軍紀訓練。

在媒體的報導下，南韓軍方決定以業務過失致死、濫用職權虐待等罪嫌，委託江原警察署針對中隊長、副中隊長進行調查。

事發後，南韓陸軍參謀總長朴安洙前往位於全羅南道羅州市的死者靈堂悼念、慰問家屬，時間長達1個小時20分鐘，面對現場媒體記者的提問，則是不發一語。

►南韓陸軍新兵體罰虐死人　菜鳥暴斃被火速以「殉職」處理

 

ET快訊
愛女花生過敏！BBC女主播搭機「求乘客別吃」　惹怒機長踢全家
爸媽流浪、外婆坐牢...台中14歲少年跟著路人討食
小港機場「擺滿紙箱接水」　網轟國家門面毀了
24歲毒蟲撞死女師！拒國民法官參審　靠親友抵押不動產賠錢
體育館陸女脫光亂晃「一起社死」　影片瘋傳
明起雷雨罩全台！　周末「北部一片紅」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際特赦組織：2023年全球死刑執行數量　飆升至10年新高

變態男把12歲繼女當性奴　「囚禁地下室5年」拍攝大量兒童色情片

終結暴力有望了！我友邦海地選出新總理　康尼爾隔13年後回鍋

女留學生在日本下海！專攻「暗黑按摩」　男護膚店供私密服務

WHO示警：若以色列全面入侵　拉法「最後一間醫院」將停擺

南韓菜鳥兵遭體罰虐死！疑「橫紋肌溶解症」熱中暑　死前高燒40度

泰國前總理戴克辛「冒犯君主」將被起訴　罪成恐判15年

裸男大鬧航班！走道狂奔「撞倒空服員」　維珍客機被迫返航

沙灘傳巨大爆炸聲！3童被閃電劈中　瞬間「仰面癱倒」畫面曝光

入室錘擊裴洛西82歲丈夫！42歲男再登聽證會　維持判刑30年

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

陳沂加入SWAG！　邀羅志祥實戰：全力配合♥

騎士突遇學生跨越車道急煞　後車撞一團傳巨響零件噴飛

國際特赦組織：2023年全球死刑執行數量　飆升至10年新高

變態男把12歲繼女當性奴　「囚禁地下室5年」拍攝大量兒童色情片

終結暴力有望了！我友邦海地選出新總理　康尼爾隔13年後回鍋

女留學生在日本下海！專攻「暗黑按摩」　男護膚店供私密服務

WHO示警：若以色列全面入侵　拉法「最後一間醫院」將停擺

南韓菜鳥兵遭體罰虐死！疑「橫紋肌溶解症」熱中暑　死前高燒40度

泰國前總理戴克辛「冒犯君主」將被起訴　罪成恐判15年

裸男大鬧航班！走道狂奔「撞倒空服員」　維珍客機被迫返航

沙灘傳巨大爆炸聲！3童被閃電劈中　瞬間「仰面癱倒」畫面曝光

入室錘擊裴洛西82歲丈夫！42歲男再登聽證會　維持判刑30年

韓式燒肉打5折！SOGO大巨蛋9家餐廳明天搶先開幕「優惠一次看」

知本溫泉套房又來了！花蓮分署再拍賣7間　最低僅百餘萬

追星天花板！郭曉婷成魏哲鳴迷妹　網羨慕：偶像變男友

驚險！為調整藍牙喇叭....新北男追撞前車　釀台64線3車連撞

交情超普「喜宴1桌2萬6」驚呆他！內行喊紅包1數字：夠意思了

國際特赦組織：2023年全球死刑執行數量　飆升至10年新高

國會改革注定只能贏　藍白準備好如何使用尚方寶劍了？

金價持續維持高位！　陸國內買力下降…老闆直呼：想關店了

變態男把12歲繼女當性奴　「囚禁地下室5年」拍攝大量兒童色情片

藍白國會改革案三讀「政院將提覆議」　黨團曝流程：加緊腳步寫釋憲文

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

國際熱門新聞

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

亂流拋飛空服員「機上混亂畫面」曝光　台旅客嚇傻

2024全球最佳航空公司　台灣1間上榜

衛星影像　巴紐山崩面積4座足球場

即／日證實：小林製藥「軟毛青黴酸」損害腎臟

Fed放鷹道瓊跌逾200點　輝達漲近7%

女主播搭機求乘客別吃花生　被機長踢下機

北韓女歌手當眾尿失禁！遭金正恩逼看處決現場

台積電密訪ASML　不買High-NA EUV變了？

山脊又塞爆！聖母峰攻頂季5死3失蹤

台灣人免簽入境泰國　6月起可留60天

勞勃狄尼洛痛批「川普是小丑」：若再選上將成獨裁者

以色列少女被擄　姊認出「史努比睡衣」心痛

更多熱門

相關新聞

體驗韓國地方魅力忠清北道堤川市舉辦手工啤酒慶典

體驗韓國地方魅力忠清北道堤川市舉辦手工啤酒慶典

有計畫到韓國旅遊，或者正在韓國旅行的朋友們，不妨走訪韓國不同城市體驗不一樣的魅力！位於南韓忠清北道堤川市的堤川文化街，自5月31日起至6月1日止將展開為期兩天的「手工啤酒與月光夜市集慶典」。

即／日證實：小林製藥「軟毛青黴酸」損害腎臟

即／日證實：小林製藥「軟毛青黴酸」損害腎臟

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

日女作家閃婚！新婚夫是「男公關」兼壽司師傅

日女作家閃婚！新婚夫是「男公關」兼壽司師傅

怒嗆南韓軍事挑釁！金正恩坦承衛星發射失敗

怒嗆南韓軍事挑釁！金正恩坦承衛星發射失敗

關鍵字：

日韓要聞南韓陸軍新兵體罰菜鳥橫紋肌溶解症

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

快訊／六月發聲回應婚變李易！

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

午後防大雨！　「全台下3天」時間曝

番薯白轉紅水氣暴增！一圖看3天全台大雨

最美老闆譚以欣結婚了！「嫁百貨豪門二代」

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面