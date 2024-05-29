　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

發現100顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓　空襲警報嚇醒民眾

▲▼南韓民眾29日上午7時，發現住家外飄落一顆北韓空飄氣球。（圖／翻攝自X）

▲南韓民眾29日上午7時，發現住家外飄落一顆北韓空飄氣球。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）先前透過國防省發表聲明，指控南韓近來不斷在邊境空飄「宣傳氣球」，因此威脅在邊境投擲糞水報復。豈料，南韓昨（28）日晚間陸續發現從北韓空飄來的氣球，裡面裝糞便、垃圾、乾電池、衛生紙等垃圾，農民溫室果園慘遭破壞，南韓當局深夜發佈「空襲警報」，驚醒睡夢中的民眾。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》等韓媒，南韓首爾、京畿道、江原道28日晚間陸續發現從北韓空飄來的氣球，就連距離兩韓邊境250公里遠的慶尚北道永川市都能發現其蹤跡，粗估達到90至100顆，目前仍有氣球飄浮在空中，這些空飄氣球所掛的塑膠袋裝滿各種垃圾，包括糞便、有機肥料、舊鞋碎塊、衛生紙屑、乾電池。

▲▼北韓空飄氣球裝有糞便、寫有簡體中文「金鶴電池」的乾電池。（圖／翻攝自X）

▲北韓空飄氣球裝有糞便、寫有簡體中文「金鶴電池」的乾電池。（圖／翻攝自X）

南韓聯合參謀本部等軍方人士今（29）日證實這項消息，表示目前粗估北韓向南韓空飄的氣球達到90至100顆之間，推測裡面可能還裝有政治宣傳心理統戰傳單，包括京畿道、江原道等兩韓邊境地帶皆能發現北韓空飄氣球的蹤跡。

29日凌晨，京畿道坡州市樂天Outlet附近、城南市壽井區公寓大樓、平澤市某水庫樹木皆有民眾發現北韓空飄氣球；金浦市民眾則申訴，發現空飄氣球飛往首爾和一山；至於在江原道，華川郡、楊口郡和鐵原郡先後於29日凌晨0時12分、1時、6時13分發現空飄氣球殘骸。

慶尚北道永川市大田洞某葡萄園的居民則控訴，「報案前的10分鐘，我聽到天空傳來一聲巨響，結果發現我家葡萄園溫室遭到垃圾破壞，溫室（Polytunnel）旁發現塑膠殘骸和疑似糞便的物體。」

▲▼南韓京畿道坡州市居民29日一早發現北韓的空飄氣球。（圖／翻攝自X）

▲▼南韓京畿道坡州市居民29日一早發現北韓的空飄氣球。（圖／翻攝自X）

▲▼南韓京畿道坡州市居民29日一早發現北韓的空飄氣球。（圖／翻攝自韓網）

針對北韓一連串的異常舉動，南韓京畿道當局決定於28日深夜11時43分向部分地區民眾發送手機警報，警報標示「空襲危機警報」（Air raid Preliminary warning），內文為「偵測到北韓空飄疑似對南統戰傳單等未知物體。呼籲盡量減少外出，一旦發現可疑物體，應立即向軍方部隊申訴」。

地方政府深夜發送警報，使得睡夢中的居民因手機警報聲驚醒。京畿道水原市28歲梁姓居民表示，「我正在睡覺，結果手機突然響起警報聲，而且內文還寫著『空襲危機警報』，害我被嚇到從床上跳起來」。

▲▼南韓民眾睡夢中，手機收到政府發送的「空襲危機警報」。（圖／翻攝自X）

▲南韓民眾睡夢中，手機收到政府發送的「空襲危機警報」。（圖／翻攝自X）

網路上掀起兩派討論聲浪，遭警報驚醒的民眾表示，「警報內文太過混亂，建議能夠以簡單的文章組成，讓民眾更容易看懂」、「這有嚴重到需要寄發危機警報嗎」；也有民眾贊成政府決定，「說不定北韓在裡面裝生化武器」、「政府這樣告知人民，令我感到安心」、「就是要提高警覺才好」。

據悉，北韓過去也曾於2016年向南韓空飄氣球，裡面裝有糞便等垃圾。

►南韓空飄統戰氣球！北韓控「主權被侵犯」不忍了：將潑灑糞水洩恨

ET快訊
衛星影像曝！　巴紐2000人遭活埋
小玉判5年今入監！　進去前吐：壞路不要走
快訊／確認損害腎臟！　小林製藥紅麴含劇毒「軟毛青黴酸」
快訊／灰狼死裡逃生！　擊敗獨行俠扳回1勝
激似周杰倫基因太強！　2歲女兒「8近照」罕曝光
黃國昌道歉了　「一定對歷史負責」
快訊／10:41規模4.6地震　最大震度3級
大讚台灣藝人表態　國台辦：都是自然而然的真情流露
李詠真、周立鑫殉職...捐款電話湧入　家屬婉拒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

體驗韓國的地方魅力　忠清北道堤川市舉辦手工啤酒慶典迎接初夏

男警執勤被女囚誘惑凍未條　「2人反鎖在警車後座」1個多小時

泰坦號去年深海內爆5死！　又有富豪「砸6.4億」要去看鐵達尼號

快訊／日厚勞省：小林製藥紅麴「軟毛青黴酸」確認損害腎臟

發現100顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓　空襲警報嚇醒民眾

馬斯克「星鏈服務」中斷1小時　超過4萬用戶受影響

日本女作家閃婚！自爆新婚夫是「男公關」兼壽司師傅　正面照曝

世上最大郵輪出人命！　夢幻假期剛啟程「他離奇墜海亡」

愛女花生過敏！BBC女主播搭機「求乘客別吃」　惹怒機長踢全家下機

全家被擄走！28歲男現身伊斯蘭聖戰組織人質影片　母一看心碎

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

陳沂加入SWAG！　邀羅志祥實戰：全力配合♥

騎士突遇學生跨越車道急煞　後車撞一團傳巨響零件噴飛

體驗韓國的地方魅力　忠清北道堤川市舉辦手工啤酒慶典迎接初夏

男警執勤被女囚誘惑凍未條　「2人反鎖在警車後座」1個多小時

泰坦號去年深海內爆5死！　又有富豪「砸6.4億」要去看鐵達尼號

快訊／日厚勞省：小林製藥紅麴「軟毛青黴酸」確認損害腎臟

發現100顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓　空襲警報嚇醒民眾

馬斯克「星鏈服務」中斷1小時　超過4萬用戶受影響

日本女作家閃婚！自爆新婚夫是「男公關」兼壽司師傅　正面照曝

世上最大郵輪出人命！　夢幻假期剛啟程「他離奇墜海亡」

愛女花生過敏！BBC女主播搭機「求乘客別吃」　惹怒機長踢全家下機

全家被擄走！28歲男現身伊斯蘭聖戰組織人質影片　母一看心碎

阿璃等十年等到Faker！傳奇造型售價公佈　鐵粉狂喊：上架立刻刷

礁溪老爺酒店6／3重新開幕　客房換新裝、還有新餐廳

體驗韓國的地方魅力　忠清北道堤川市舉辦手工啤酒慶典迎接初夏

「我藐視國會」桃園平鎮巷道赫見白漆大字　還用罕見字「薨」

百萬馬銜鎖鍊鑽戒好時髦　伯爵「會轉動的珠寶」秀金工

避美國關稅貨搶出現排擠效應　台驊看美線旺季可延續至Q3底

「兩岸關係回不去了」是偽命題！　陸國台辦：為什麼要回去？

建商獵地瞄向牠　200坪北高雄水族寵物館1.47億賣出

男警執勤被女囚誘惑凍未條　「2人反鎖在警車後座」1個多小時

就是方仰寧？蔣萬安曝心中北市警察局長3條件　一定要有交通專才

李多慧直播「正妹翻譯」起底！230萬人瀏覽她辣舞⋯網友嗨了

國際熱門新聞

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

亂流拋飛空服員「機上混亂畫面」曝光　台旅客嚇傻

2024全球最佳航空公司　台灣1間上榜

Fed放鷹道瓊跌逾200點　輝達漲近7%

北韓女歌手當眾尿失禁！遭金正恩逼看處決現場

台積電密訪ASML　不買High-NA EUV變了？

即／日證實：小林製藥「軟毛青黴酸」損害腎臟

山脊又塞爆！聖母峰攻頂季5死3失蹤

勞勃狄尼洛痛批「川普是小丑」：若再選上將成獨裁者

女主播搭機求乘客別吃花生　被機長踢下機

台灣人免簽入境泰國　6月起可留60天

以色列少女被擄　姊認出「史努比睡衣」心痛

俄國續侵略烏克蘭　澤倫斯基籲全球關注不應厭倦

泰民宿入夜成亂葬崗　浴缸滿滿屍體超驚悚

更多熱門

相關新聞

即／日證實：小林製藥「軟毛青黴酸」損害腎臟

即／日證實：小林製藥「軟毛青黴酸」損害腎臟

日本小林製藥生產的紅麹保健品爆發食安危機，導致多人因腎臟疾病死亡，影響範圍越來越大。當局調查後，在問題批次驗出含有劇毒的軟毛青黴酸，而厚生勞動省28日證實，軟毛青黴酸確認會對腎臟造成傷害。

日女作家閃婚！新婚夫是「男公關」兼壽司師傅

日女作家閃婚！新婚夫是「男公關」兼壽司師傅

怒嗆南韓軍事挑釁！金正恩坦承衛星發射失敗

怒嗆南韓軍事挑釁！金正恩坦承衛星發射失敗

艾維尼發威！沖繩發暴風警戒　日最新路徑曝

艾維尼發威！沖繩發暴風警戒　日最新路徑曝

扯！日本男童遭小學老師「揍飛2m」

扯！日本男童遭小學老師「揍飛2m」

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮空飄氣球南韓京畿道坡州糞便

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

快訊／六月發聲回應婚變李易！

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

番薯白轉紅水氣暴增！一圖看3天全台大雨

午後防大雨！　「全台下3天」時間曝

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

最美老闆譚以欣結婚了！「嫁百貨豪門二代」

浴室膠條發霉！神人教一招：睡醒變白的

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面