發現100顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓　空襲警報嚇醒民眾

▲南韓民眾29日上午7時，發現住家外飄落一顆北韓空飄氣球。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）先前透過國防省發表聲明，指控南韓近來不斷在邊境空飄「宣傳氣球」，因此威脅在邊境投擲糞水報復。豈料，南韓昨（28）日晚間陸續發現從北韓空飄來的氣球，裡面裝糞便、垃圾、乾電池、衛生紙等垃圾，農民溫室果園慘遭破壞，南韓當局深夜發佈「空襲警報」，驚醒睡夢中的民眾。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》等韓媒，南韓首爾、京畿道、江原道28日晚間陸續發現從北韓空飄來的氣球，就連距離兩韓邊境250公里遠的慶尚北道永川市都能發現其蹤跡，粗估達到90至100顆，目前仍有氣球飄浮在空中，這些空飄氣球所掛的塑膠袋裝滿各種垃圾，包括糞便、有機肥料、舊鞋碎塊、衛生紙屑、乾電池。

▲北韓空飄氣球裝有糞便、寫有簡體中文「金鶴電池」的乾電池。（圖／翻攝自X）

南韓聯合參謀本部等軍方人士今（29）日證實這項消息，表示目前粗估北韓向南韓空飄的氣球達到90至100顆之間，推測裡面可能還裝有政治宣傳心理統戰傳單，包括京畿道、江原道等兩韓邊境地帶皆能發現北韓空飄氣球的蹤跡。

29日凌晨，京畿道坡州市樂天Outlet附近、城南市壽井區公寓大樓、平澤市某水庫樹木皆有民眾發現北韓空飄氣球；金浦市民眾則申訴，發現空飄氣球飛往首爾和一山；至於在江原道，華川郡、楊口郡和鐵原郡先後於29日凌晨0時12分、1時、6時13分發現空飄氣球殘骸。

慶尚北道永川市大田洞某葡萄園的居民則控訴，「報案前的10分鐘，我聽到天空傳來一聲巨響，結果發現我家葡萄園溫室遭到垃圾破壞，溫室（Polytunnel）旁發現塑膠殘骸和疑似糞便的物體。」

▲▼南韓京畿道坡州市居民29日一早發現北韓的空飄氣球。（圖／翻攝自X）

針對北韓一連串的異常舉動，南韓京畿道當局決定於28日深夜11時43分向部分地區民眾發送手機警報，警報標示「空襲危機警報」（Air raid Preliminary warning），內文為「偵測到北韓空飄疑似對南統戰傳單等未知物體。呼籲盡量減少外出，一旦發現可疑物體，應立即向軍方部隊申訴」。

地方政府深夜發送警報，使得睡夢中的居民因手機警報聲驚醒。京畿道水原市28歲梁姓居民表示，「我正在睡覺，結果手機突然響起警報聲，而且內文還寫著『空襲危機警報』，害我被嚇到從床上跳起來」。

▲南韓民眾睡夢中，手機收到政府發送的「空襲危機警報」。（圖／翻攝自X）

網路上掀起兩派討論聲浪，遭警報驚醒的民眾表示，「警報內文太過混亂，建議能夠以簡單的文章組成，讓民眾更容易看懂」、「這有嚴重到需要寄發危機警報嗎」；也有民眾贊成政府決定，「說不定北韓在裡面裝生化武器」、「政府這樣告知人民，令我感到安心」、「就是要提高警覺才好」。

據悉，北韓過去也曾於2016年向南韓空飄氣球，裡面裝有糞便等垃圾。