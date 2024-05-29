綠委勸民眾黨別只跟手機溝通　「人帥帥的又有法學知識卻做不好事」

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會28日三讀通過藍白所提國會改革部分條文修法，對於朝野衝突，民進黨立委莊瑞雄今（29日）坦言，很難跟國民黨立委溝通，國民黨每個人講法都不同，講好的還會臨時變卦。莊也喊話民眾黨，不要只跟手機溝通，「人長得帥帥的又有法學知識，卻沒有辦法把事情做好，這是蠻遺憾的。」

對於國壞改革修調查權部分，莊瑞雄表示，大家看到立法院亂象，很難跟國民黨溝通，2016年3月1日時，國民黨立委林德福說，人民要拿資料、行使調查權是檢察官、法官的事，「立法委員沒有那麼大。」2016年國民黨立委賴士葆也講過，這是立法院在擴權，他說除非把監察院廢掉，否則就是擴權。

莊瑞雄指出，現在的黃國昌跟傅崐萁把腦筋動到監察院，這很好，這是民進黨一貫主張「廢掉考監」，但第十屆修憲委員會時國民黨又缺席，國民黨的調都吹得不一樣，費鴻泰當時說國民黨主張不廢除、要維持五權憲法，國民黨每個人講法都不同，結構有深藍、軍系還有一大堆，講好的都會臨時變卦，國會如何運作跟憲政體制都可以溝通。

莊瑞雄也呼籲，奉勸民眾黨，不要只跟手機溝通，政治是管理人的事情，要跟人對話，每天看手機法案就會跑出來嗎？這很可惜，人長得帥帥的又有法學知識，卻沒有辦法把事情做好，這是蠻遺憾的。