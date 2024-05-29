傅崐萁嗨喊「在野特偵組」白不買單　綠酸快寫法條：印百萬份給國人看

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院28日三讀通過藍白提案國會改革版本後，國民黨團總召傅崐萁表示，未來藍白將成立「在野黨特偵組」查弊案，但民眾黨主席柯文哲29日表示「民眾黨反對特偵組」，民進黨團則指出，絕對違法、違憲，立委有司法權嗎？請他們趕快寫一個特偵組組織條例、雅俗共賞，民進黨團印一百萬份給國人看。

對於傅崐萁所提在野特偵組，柯建銘強調，絕對違法、違憲，立法院有監察權、司法權嗎？立法委員是檢察官嗎？在野特偵組提一個法來看看，空喊權力不會得到權力，鬧笑話而已，憲法有規定，立委有檢察權、司法權嗎？請他們趕快寫一個特偵組組織條例、雅俗共賞，民進黨團印一百萬份給國人看。

民進黨團副幹事長洪申翰也表示，今年2月傅崐萁就說要用國會特偵組，當時受到很大批評、後來不敢講，換個名詞說要國會改革，昨天擴權法案通過後狐狸尾巴又出來，說要做民間特偵組、在野特偵組，目的這是對付政敵，昨天晚上11點才三讀現在就要抓民間人士調查，現在說要做在野特偵組，這些人是怎麼處理調查權的？司馬昭之心路人皆知。

綠委沈伯洋則指出，特偵組一直說參考國外調查權，英國在做調查時會做政策建議，叫人問話是釐清體制內分工的問題，以後如何立法預防此事，但按照黃國昌跟傅崐萁版本，就是叫人來問，看誰最該罰就先罰他錢，把自己當成調查跟偵查單位，而不是立法委員。