　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁嗨喊「在野特偵組」白不買單　綠酸快寫法條：印百萬份給國人看

▲國民黨立委傅崐萁回嗆沈發惠。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院28日三讀通過藍白提案國會改革版本後，國民黨團總召傅崐萁表示，未來藍白將成立「在野黨特偵組」查弊案，但民眾黨主席柯文哲29日表示「民眾黨反對特偵組」，民進黨團則指出，絕對違法、違憲，立委有司法權嗎？請他們趕快寫一個特偵組組織條例、雅俗共賞，民進黨團印一百萬份給國人看。

對於傅崐萁所提在野特偵組，柯建銘強調，絕對違法、違憲，立法院有監察權、司法權嗎？立法委員是檢察官嗎？在野特偵組提一個法來看看，空喊權力不會得到權力，鬧笑話而已，憲法有規定，立委有檢察權、司法權嗎？請他們趕快寫一個特偵組組織條例、雅俗共賞，民進黨團印一百萬份給國人看。

民進黨團副幹事長洪申翰也表示，今年2月傅崐萁就說要用國會特偵組，當時受到很大批評、後來不敢講，換個名詞說要國會改革，昨天擴權法案通過後狐狸尾巴又出來，說要做民間特偵組、在野特偵組，目的這是對付政敵，昨天晚上11點才三讀現在就要抓民間人士調查，現在說要做在野特偵組，這些人是怎麼處理調查權的？司馬昭之心路人皆知。

綠委沈伯洋則指出，特偵組一直說參考國外調查權，英國在做調查時會做政策建議，叫人問話是釐清體制內分工的問題，以後如何立法預防此事，但按照黃國昌跟傅崐萁版本，就是叫人來問，看誰最該罰就先罰他錢，把自己當成調查跟偵查單位，而不是立法委員。

ET快訊
新航強烈亂流1死上百傷　初步調查出爐
快訊／Joeman、蕾菈持毒　寫悔過書獲緩起訴
不是鼻咽癌…何厚華死因曝光！熊美玲不捨淚崩
爸媽都不在！14歲國三生白天會考　晚上街頭乞食
大蛇丸半年狂甩31kg！　飲控菜單全公開
妻「不堪良心譴責」　雇主棄屍全案曝光
黃仁勳現身松山區「王記府城肉粽」　粉絲擠爆現場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

超過500位外賓訪台賀就職　賴清德誓言「維護區域和平」

吳崢：傅崐萁是經濟犯不是政治犯　「國王復仇記」反民主

快訊／打臉傅崐萁「廢監院」　國民黨2度重申：長期主張五權分立

被黃國昌爆料在閣揆休息室抽菸　柯建銘邀一起抽：分享民主概念

賴清德願「合法合憲」國情報告　支持行政院提覆議

新竹勇消救災殉職　賴清德哀悼：繼續努力提升救災安全

民進黨全代會721登場　賴清德盼「黨內意見充分表達」

點名造謠立委「沒有徐巧芯」！　沈伯洋公開肯定她：質詢有準備

李正皓爆黃國昌啟動調查權「先傳王義川」　民眾黨駁斥：根本沒說過

綠委不滿廢監院　柯文哲酸「雙標黨」：請當年主張「廢考監」的人出來

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

陳沂加入SWAG！　邀羅志祥實戰：全力配合♥

楊銘威《婆婆2》遭勇兔戴綠帽　見混血娃崩潰⋯鍾欣凌也傻眼

超過500位外賓訪台賀就職　賴清德誓言「維護區域和平」

吳崢：傅崐萁是經濟犯不是政治犯　「國王復仇記」反民主

快訊／打臉傅崐萁「廢監院」　國民黨2度重申：長期主張五權分立

被黃國昌爆料在閣揆休息室抽菸　柯建銘邀一起抽：分享民主概念

賴清德願「合法合憲」國情報告　支持行政院提覆議

新竹勇消救災殉職　賴清德哀悼：繼續努力提升救災安全

民進黨全代會721登場　賴清德盼「黨內意見充分表達」

點名造謠立委「沒有徐巧芯」！　沈伯洋公開肯定她：質詢有準備

李正皓爆黃國昌啟動調查權「先傳王義川」　民眾黨駁斥：根本沒說過

綠委不滿廢監院　柯文哲酸「雙標黨」：請當年主張「廢考監」的人出來

謝忻驚見「全家出車禍」留言！　憂爸媽安危喊告：已諮詢律師

20%人屎大不出來！肛門專家教「用性玩具通便」超有效：立刻跑廁所

新航亂流初步調查出爐：重力4.6秒急速變化　事前已亮安全帶指示燈

台南轎車占用停等區男女聊得開心　警攔查「滿車K毒味」

飛機在停機坪「遭強風吹走」！直接扯開空橋　恐怖畫面曝

北士科綠色頂辦「遠雄商舟」　搶重劃初期低基期效益

Joeman、蕾菈夫婦持大麻被逮！當庭寫悔過書、服義務勞務換緩起訴

超過500位外賓訪台賀就職　賴清德誓言「維護區域和平」

「多產」女星淪「多肉」！四寶媽白家綺逆襲、狠甩八公斤

太思念祖母！　女自爆把「骨灰加進義大利麵」和家人一起吃下肚

淫聲太銷魂！23歲工程師爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

政治熱門新聞

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

黃國昌深夜發文道歉：未能爭取更多認同

「非常大的政治醜聞！」　媒體人轟：若屬實「總統下台都不為過」

青鳥行動是太陽花2.0？大學師曝2者最大差別

卓榮泰週五施政報告　韓國瑜化身風紀股長：立委禁穿牛仔褲球鞋

傅崐萁批《刑法100條》害他被關！　綠委轟「騙子」

國會改革法案三讀！民團不滿丟大氣球進立院：請卓榮泰提覆議

陳雪生怪叫「歐嗚歐嗚」　下午睡死忘記表決

傅崐萁自稱五星縣長救台灣　場外7萬人狂嗆

快訊／傅崐萁跳腳嗆綠委「人渣」　韓國瑜制止：尊重發言委員！

7萬公民力量沒白費　青鳥行動預告「周旋到底」

傅崐萁開轟刑法100條　網挖黃國昌舊文

連2屆被判當選無效！彰化議員丟寶座

王義川自爆監控人民！　國民黨告發違反《通保法》

更多熱門

相關新聞

政院將提覆議　柯：國會改革有很高支持度

政院將提覆議　柯：國會改革有很高支持度

立法院28日通過攸關國會改革的《立法院職權行使法》及《刑法》部分條文修正案，民進黨喊話要聲請釋憲，行政院長卓榮泰則說，研議依《憲法》增修條文所定的程序，移請立院覆議。民眾黨主席柯文哲29日提醒卓榮泰，民調顯示有五成七民眾贊成國會改革，這在台灣社會有很高的支持度。

LIVE／才嗆國會改革要覆議　卓榮泰急赴立院見國民黨團

LIVE／才嗆國會改革要覆議　卓榮泰急赴立院見國民黨團

徐巧芯改口「非故意」踹倒陳亭妃　陳公布影片：等她出庭又會換說法

徐巧芯改口「非故意」踹倒陳亭妃　陳公布影片：等她出庭又會換說法

柯文哲反對傅崐萁在野黨特偵組

柯文哲反對傅崐萁在野黨特偵組

卓揆欲拜會民眾黨團　太臨時今見不到

卓揆欲拜會民眾黨團　太臨時今見不到

關鍵字：

傅崐萁特偵組國會改革國民黨民進黨民眾黨黃國昌柯文哲柯建銘洪申翰

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

快訊／六月發聲回應婚變李易！

郭書瑤首露面「落淚道歉」

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

昆凌2歲小女兒「做家事」！

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面