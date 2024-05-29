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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰將提覆議　柯文哲提醒：國會改革在社會上有「很高支持度」

▲▼民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

攸關國會改革的《立法院職權行使法》及《刑法》部分條文修正案，已於28日三讀通過，民進黨喊話要聲請釋憲，行政院長卓榮泰則說，研議依《憲法》增修條文所定的程序，移請立院覆議。民眾黨主席柯文哲29日提醒卓榮泰，民調顯示有五成七民眾贊成國會改革，這在台灣社會有很高的支持度。

柯文哲29日中午在民眾黨中央黨部召開中央委員會，會後接受媒體訪問。針對28日通過國會改革後，未來跟民進黨在國會合作機會是否比較渺茫，會不會較傾向跟國民黨合作？柯文哲表示，自己講過很多次，可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗，民眾黨有自己的主體性，並沒有說一定要跟誰合作。

柯文哲提及，就看大家提出來的議題，如果是跟民生經濟相關，民眾黨本來就不太會去抵抗，有關社會福利、經濟建設，原則上都會支持，所以希望民進黨不要老是故意搞意識形態衝突，「你有什麼想推過的法律，你就拿出來講，我們覺得對的就會支持。」

面對卓榮泰說法律修正案因違憲而窒礙難行，將會在收到三讀通過條文後，研議依《憲法》增修條文所定的程序移請立法院覆議？柯文哲指出，「今天國會改革法案，有哪一條不是民進黨過去主張的？所以有時人家開玩笑說，這是國民黨、民眾黨合作去支持民進黨的政策。」

柯文哲也說，「我要提醒卓榮泰，『台灣民意基金會』的民意調查顯示，五成七民眾贊成國會改革，今天國會改革這件事情，不僅是三黨共識，而且在台灣社會有很高支持度。」

至於國會改革進入「延長賽」，會不會造成朝野撕裂對立？柯文哲說，政治上是動態的，政黨之間除了競爭以外，也有協商的過程，所以有人說政治是一個妥協的藝術，重點是希望有事情的話，大家可以在立院協調協商，沒有說一定要對抗到底，但自己要很誠摯的呼籲，「新國會成立至今，民進黨是完全採取一種堅壁清野的態度，從來沒來找我們討論過，不然去問（民進黨團總召）柯建銘，這樣怎麼合作的下去？」

媒體追問，柯從21日喊話溝通至今，民進黨是否都沒來協調？柯文哲直言，「不然你去問柯建銘！他是民進黨團總召，他是負責人，你問他們的3長，哪個法案是跟人家商量的？」這就是民進黨8年執政、一黨獨大，已經鴨霸習慣了，所以不曉得怎麼跟別人協調。

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