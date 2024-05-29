LIVE／才嗆國會改革要覆議　卓榮泰急赴立院見國民黨團

記者崔至雲／台北報導

立法院會昨三讀通過國會改革相關條文修正案，行政院長卓榮泰則在昨深夜表示，此次修法過程中，許多條文內容有侵害人權、違反權力分立等疑慮，「行政院將會在收到立法院三讀通過之條文後，研議依憲法增修條文所定之程序移請立法院覆議」。面對朝野對峙升溫，即將於本周五赴立法院進行施政報告並備詢的卓榮泰，下午3時準備到立法院拜會國民黨團，此次見面，也是政院決定提出覆議案後與國民黨團的短兵相接。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）



根據國民黨團下午2點23分發出的採訪通知顯示，「行政院剛剛來電：行政院卓院長擬拜會國民黨立法院黨團，時間：5月29日(三)下午3：00。拜會對象：傅崐萁總召、洪孟楷書記長、林思銘首席副書記長」出席人員包含，院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、政務副秘王貴蓮。

▲立法院審查《刑法》藐視國會罪條文修正案，民進黨舉手表決。（圖／記者林敬旻攝）



對於行政院將提覆議，國民黨團總召傅崐萁說，這是執政黨打開另一個戰場的開始，但國民黨團一定會堅持讓全世界民主國家都有的成熟法案，調查權、聽證權要在台灣落地生根，成為全民共同的力量，國民黨團會奮戰到底，也會把這8年的貪腐一一揭發，讓弊案一一現形。