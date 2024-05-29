徐巧芯改口「非故意」踹倒陳亭妃　陳公布影片：等她出庭又會換說法

記者杜冠霖／台北報導

立院17日爆發朝野衝突，國民黨立委徐巧芯直播時曾自稱，故意去踹民進黨立委陳亭妃的腳，「就是欠打啊，不打你打誰？」陳亭妃提告後，徐又改口稱自己非蓄意，對此，陳亭妃今（29日）公布立院監視畫面，她指出，這就是徐巧芯蓄意傷害的鐵證，會一併提供給檢察官，相信徐巧芯出庭時一定會改變說法，希望司法要依事實的證據做出公正處理。

徐巧芯17日在議場中與國民黨立委羅廷瑋一起直播時，羅廷瑋聲稱目擊她衝進議場時「意外與陳亭妃一起跌倒」，她立刻連續3次「不是」否認，並解釋當時並不是意外，而是當時陳亭妃已經確定將比她早進場，「所以我去踹她的腳，讓她跌倒」。

徐巧芯強調，「我是為了讓她（陳亭妃）跌倒，然後自己也跌倒」、「可是因為我跌倒不會痛，因為我有穿護膝，所以我是按著（陳亭妃）不讓她起來……，然後我們就比誰先起來，我先起來就先進去了。」事後陳亭妃驗傷並提告，徐則改口稱非蓄意。

陳亭妃今表示，自己當天就只是要簽發言，盡立委質詢監督的職責，當天從廣泛討論到逐條討論每一條的發言都有簽，就是沒有看到徐巧芯有簽發言，徐巧芯口口聲聲說的插隊，其實國民黨是要霸占主席台，兩個的方向不一樣，如何插隊呢？

陳亭妃指出，為了釐清當時狀況，透過民進黨黨團向立法院調閱當時監視畫面，透過畫面很清楚看到，「徐巧芯不僅故意踹我的腳讓我絆倒、進門後她又刻意壓著我不讓我離開，所以除了徐巧芯自己的直播坦承以外，現在又有監視畫面，這些都是徐巧芯蓄意傷害陳亭妃鐵的證明。」

陳亭妃也強調，相信徐巧芯出庭時一定會改變說法，希望司法要依事實的證據做出公正處理，自己已於5月23日透過律師向台北地檢署提出刑事告訴，今天也會將這個犯罪鐵的事實相關畫面證據，提供給檢察官，絕對不能讓個人的故意傷害行為，用議事衝突當作藉口合理化。