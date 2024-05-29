酸賴清德「仍在當民進黨主席」　朱立倫：總統就任不該當家鬧事

▲朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

攸關國會改革的《立院職權行使法》修正案與刑法修正案昨完成三讀，不僅民進黨團表達將聲請釋憲，行政院也宣布要 覆議。國民黨主席朱立倫今（29日）於中常會上表示，總統賴清德到今天為止還沒就任，還在當民進黨主席，從頭到尾還是以政黨利益高過國家利益，以民進黨利益超越了人民利益，用民進黨主席的角度來面對朝野關係。

朱立倫肯定，昨天是中華民國民主史上最重要的一天，台灣第三波的民主改革邁進一大步，在國民黨立院黨團以及在野的朋友，大家一起齊心努力下，讓中華民國國會成為真正的國會，讓國際都認定國會該有的職權，都能夠一一通過，未來國會才能真正的代表民意監督政府，真正達到民主制衡的目標。

朱立倫也謝謝立法院黨團、所有立委的辛勞跟全力以赴，面對壓力和民進黨的暴力，大家能夠同心團結，堅持正義理想，能奮戰到底。也要謝謝在野的其他朋友，大家共同寫下台灣民主史上的新頁。

同時，朱立倫也呼籲賴清德就任這十天以來，大家還沒有看到我們的總統，看到的卻是民進黨主席賴清德，領導者應該要希望這個國家國泰民安，可是十天來兩岸兵凶戰危、國家不安全，當家鬧事、朝野不合、社會不安定，民心不安，如何國泰民安？「因為總統到今天為止還沒有就任，還在當民進黨主席。」

朱立倫喊話賴清德即日起趕快回到真正的角色，用總統的高度、寬闊的心胸面對全民期待的安全、安定、安心，如何讓兩岸更和平、國家更安全、朝野更和諧、社會更安定，治安、公安更安心，人民才能安心。這是政府、更是中華民國總統最重要的責任。

朱立倫強調，國民黨作為一位負責任的在野黨，要除弊、興利，昨天通過相關國會改革法案後，國民黨要立即針對民眾希望除弊的事件，不管是雞蛋、快篩、疫苗、光電，都要代表民意揭開真相，查弊到底。接下來民眾關心的所有的民生法案，也都要一一通過，讓國民黨團結合在野力量，大家共同推動。

