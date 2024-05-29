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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王義川爆「手機定位監控」惹議　劉世芳：不清楚資料從哪來

▲▼內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前因在節目上公開說，他們可以用手機訊號的定位去分析民眾年齡，引來質疑。對此，內政部長劉世芳29日受訪被問及此事，表示並不清楚那個資料是從哪來的，這要請教王義川本人才會知道。

王義川27日爆料，稱他們用手機訊號定位分析立法院外群眾年齡，並與5月19日民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦的遊行進行比對，隨即引發批評。

劉世芳今表示，那個資料從哪來的，要請教王義川本人才會知道，內政部有處理人口統計，但那是去識別化的資料，完全沒有個資問題，台北市等縣市也有這樣的資料，而內政部是在處理人口統計相關業務推動及研究發展。

面對爭議，王義川回應，透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法。過去新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查、風景區遊客來源，都是透過手機信令資料進行大數據分析。這幾週的各項活動當然也會有相關市場分析公司搜集相關資訊，已是常態。這次立法院周邊活動人流資訊來自民間的調查，結果也與時代力量進行的問卷結果類似，民進黨因無相關設備，非民進黨調查資料。

曾舉辦台灣燈會的台北市觀傳局長王秋冬說明，現在辦活動用電信信令查算人數，是非常普遍的作法，但「要查到個資，這恐怕就沒那麼容易，因為相關基地台操作都在電信公司手上，電信公司相關作為也會受到很嚴格要求，所以除非是有特別的介入，否則不應該是這樣，我們市政府是不可能做到這樣程度的。」

至於同樣被點名的新北耶誕城，新北市交通局強調，大型活動期間會以此推估人潮，但資料都是已去個資化，是用來推估會場人數、滯留時間、來回方向等資訊。

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