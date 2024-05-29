藍委批綠分析人潮「監控人民」　國安局：涉市場分析、電信業者合作

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前在節目稱，在多場活動用手機訊號定位，分析群眾年齡。藍白齊聲譴責監控人民，綠營則澄清，電信大數據分析是業界人流分析常用工具，講成國家機器介入，就是惡意帶風向。對於相關爭議，國安局長蔡明彥今（29日）受訪時表示，這比較涉及到市場分析公司跟電信業者合作的大數據分析，這類商業分析活動的話，政府單位跟國安局沒有特別評論。

王義川在節目上提到，透過手機的「電信大數據分析」，上週五的遊行，20歲以下占一成二，七成二是70歲以下的，這些人不是政黨那麼容易動員的。對於藍白指控監控人民個資，民進黨發言人吳崢也秀出資料，並表示，識別化的大數據人流統計，本來就是各大活動時常使用的工具，包含台中市政府過去舉辦燈會也利用過電信數據來統計人流。

吳崢表示，某網路數據分析公司，利用大數據分析2023年新北耶誕城的遊客輪廓，可以清楚看到除了人流數、年齡層、男女比，連縣市、職業都可以。

立法院外交及國防委員會今（29日）邀請蔡明彥至立院報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，對於相關個資爭議，蔡明彥說明，政府機關要跟電信業者調用戶資料，有非常嚴謹法律跟行政程序，行政審查上要經過12道程序，還要送到高等法院裁核才能調閱。

蔡明彥指出，這個個案國安局沒有參與，依照相關人士說法，這可能比較涉及市場分析公司跟電信業者合作的大數據分析，這類商業分析活動的話，政府單位跟國安局沒有特別評論。

也有媒體詢問是否憂心藐視國會罪？蔡明彥僅回應，謝謝。