保二擴編護衛關鍵基礎設施　劉世芳：2025年前派駐1811名警力

▲內政部長劉世芳赴立法院進行業務報告。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部長劉世芳29日赴立法院內政委員會進行業務概況報告。劉世芳在報告時提到，為確保關鍵基礎設施安全，內政部已擴編保安警察第二總隊警力，2025年前將陸續派駐1811名菁英警力，防衛油、水、電、通訊等民生及產業關鍵基礎設施；同時，也會推動綜合情境應變常態訓練、跨單位聯合演習，成為專業化的關鍵基礎設施維安警察。

劉世芳報告時說，為確保關鍵基礎設施安全，內政部已擴編保安警察第二總隊警力，同時也將持續補強警備人力與裝備，推動綜合情境應變常態訓練、跨單位聯合演習，成為專業化的關鍵基礎設施維安警察；同時，跨部會完成盤點關鍵基礎設施災害脆弱度現況，以達保安整備的目標。

劉世芳也提到，為因應大規模災害情境，內政部持續辦理韌性社區標章制度及防災士認證；截至今年5月，已有2.6萬名合格防災士，未來將繼續與民間團體、學校、機構合作，擴大防災士訓練，在1年內全國突破5萬名。同時，也會鼓勵企業培訓義消、機構設置自主應變隊（T-CERT），以建構全社會、全災害的防護韌性。

而為了厚植防救災量能，劉世芳說，內政部已調整替代役基礎訓練課程，培訓現役役男具備自衛防護、緊急救護及防災避難等能力，於災害發生時，即可結合在地民防團隊執勤，協助維持社會民生持續運作。

在備役的役男編組召集方面，劉世芳也強調，會全力推動緊急救護（EMT-1）繼續教育、治安維護訓練、防災救災訓練，並參與民（萬）安演習，儲備支援後勤、災防及動員輔助人力。