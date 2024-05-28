王義川說溜嘴才知道！　王鴻薇嗆「綠色恐怖」用定位監控人民

▲民進黨政策會執行長王義川。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前在節目自爆，在多場活動中用手機訊號定位，分析群眾年齡。對此，國民黨立委王鴻薇今（28日）表示，民進黨為了政治目的侵害人民隱私，根本就是「綠色恐怖」，要不是王義川說溜嘴，恐怕到現在大家都不知道民進黨在監控，這證明了國會改革的必要，未來國民黨一定要政府交代清楚，為人民追查真相。

王鴻薇於臉書表示，王義川日前在節目上不小心透漏，民進黨黨部利用電信基地台進行人流分析，即時監控民眾黨5月19日在民進黨黨部前的示威行動，以及去比對5月17日、5月24日立院抗議，甚至是太陽花學運的參與者身分年齡等個資，目的是為了「識別敵我」，以及了解社會支持狀況，讓社會各界恐慌，讓人毛骨悚然，為了政治目的侵害人民隱私，根本就是「綠色恐怖」。

王鴻薇表示，民進黨為了政治目的，無差別監控不分支持者還是對手，甚至十年前太陽花學運的人流資料都調出來「鞭屍」，身為執政黨對人權踐踏至此，王義川知道犯了大忌，把黨「不能說的秘密」曝露，鑄下大錯。

王鴻薇指出，王義川稍早還發文消毒，說新北市政府也有公告人流資訊給社會，她要提醒各位，新北市政府是拿來分析市政活動，目的是為了改善交通具有公益性，而且也把相關數據第一時間與全民公告共享，但是民進黨拿來操作政治選舉，為政黨利益做分析，更隱藏資料，要不是王義川說溜嘴，恐怕到現在大家都不知道民進黨在監控。

最後，王鴻薇強調，這證明了國會改革的必要，民進黨在國會議場內高喊「民主已死」，反手就是侵害人民隱私，人權觀念在民進黨執政下蕩然無存，民主當然沒死，但是台灣人權正在被執政黨以及政府傷害，國會改革後的未來國民黨一定要政府交代清楚，為人民追查真相。