王義川回應「手機定位」說　黃揚明分析：真的心虛了

▲民進黨政策會執行長王義川。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前因在節目上公開說，他們可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，引來各界質疑侵犯人民隱私等疑慮。對此，王義川28日做出回應，但資深媒體人黃揚明指出，這是真的心虛了。

王義川指出，透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法。過去新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查、風景區遊客來源，都是透過手機信令資料進行大數據分析。這幾週的各項活動當然也會有相關市場分析公司搜集相關資訊，已是常態。這次立法院周邊活動人流資訊來自民間的調查，結果也與時代力量進行的問卷結果類似，民進黨因無相關設備，非民進黨調查資料。

黃揚明批評，首先，政府與電信業者合作的人流分析並無年齡等個資；第二，為何524的集遊場子，527就快速分析完畢？這表示此一分析是針對性的。電信業者的相關資料，任何民間市場分析業者都不可能取得，遑論民進黨中央黨部；若是政府機關取得再提供給民進黨，那就是違法。

接著，黃揚明提到，執政黨針對519民眾黨的集遊活動進行電信訊號定位分析參與者年齡，就是政治偵防；最後，如果說得這麼有自信，那就拿出完整報告內容，證明是民間市場業者的分析就好。「王義川的回應才是真的心虛了」。