吳崢揭真相滅火「手機定位監控說」　反擊藍白：惡意帶風向！

▲民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前在節目自爆，在多場活動用手機訊號定位，分析群眾年齡，遭到藍白齊聲譴責。對此，民進黨發言人吳崢今（28日）出面澄清，「電信大數據分析」已經是業界人流分析常使用的工具，沒想到這番話竟惹來國民黨、民眾黨的連番批評。他反擊，藍白把普遍使用的技能講成國家機器介入，完全就是惡意帶風向！

吳崢於臉書表示，今天藍白又挑新的議題發起「認知作戰」，意圖轉移十萬人站上街頭，反對黑箱擴權法案強渡關山的民意。他說，昨天王義川在節目上提到，透過手機的「電信大數據分析」，上週五的遊行，20歲以下占一成二，七成二是70歲以下的，這些人不是政黨那麼容易動員的。

吳崢指出，「電信大數據分析」已經是現在業界做人流分析經常使用的工具，但沒想到王義川這番話竟然惹來國民黨、民眾黨的連番批評。陳玉珍說民進黨動用「國家機器」、陳智菡說民進黨把台灣變成「警察國家」，甚至連台北市長蔣萬安28日也說，用基地台訊號得知民眾個資是不當的，且有違法疑慮；台北市觀傳局長王秋冬也說，拿到個資並非北市府能力範圍之內。他強調這完全是刻意的混淆。

吳崢貼出多張照片說，從圖一可以看到，去識別化的大數據人流統計，本來就是各大活動時常使用的工具，包含台中市政府過去舉辦燈會也利用過電信數據來統計人流。圖二是某網路數據分析公司，利用大數據分析2023年新北耶誕城的遊客輪廓，可以清楚看到除了人流數、年齡層、男女比，連縣市、職業都可以。

最後，吳崢強調，使用「電信大數據分析」人流組成，是現在行銷界的常態，藍白把一個業界已經普遍使用的技能講成國家機器介入，完全就是惡意帶風向！

▼吳崢貼出「電信大數據」已是常用工具的證據，圖一。（圖／翻攝吳崢臉書）

▼吳崢貼出「電信大數據」已是常用工具的證據，圖二。（圖／翻攝吳崢臉書）