便利商店冰咖啡有新招！咖啡濃縮冰磚整顆加入，濃郁口感勁升，搭配封膜機車族都喊讚

▲全家Let’s Café最新宇宙杯，把宇宙圖騰放到杯身上，從視覺開始感受清涼。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

天熱煩躁到便利商店只想來杯冰冰涼涼的解暑提神，「一杯大冰美、一杯大冰拿」你也只會這樣點咖啡嗎？這個夏天有更酷炫的「冰咖啡」點法，在冰拿鐵內加入一整顆由咖啡萃取液和煉乳、鮮奶油濃縮而成的冰磚，延續冰塊融化前「咖啡濃，奶香醇」的風味，不只在口感下功夫，全家Let’s Café把宇宙圖騰放到杯身上，從視覺開始感受清涼，為民眾帶來由內到外最有新意的冰咖VERSE！

▲購買大杯、特大杯Let’s Café經典系列即可擁有期間限定宇宙杯。

社群上有許多咖啡冰磚教學，不管是用掛耳咖啡還是咖啡粉沖泡出的美式咖啡，放入製冰盒中做成冰磚，想喝冰拿鐵時，在冰牛奶中丟幾塊就好了！看似簡單的冰品調製法，但真要自己DIY卻費時費力，或是好不容易做好了但急著出門又忘了帶，且若無恰當的製作過程，也難以達到理想的品質和口感表現。

▲全家Let’s Café新推出經典冰磚拿鐵口感濃郁香醇。

想喝濃郁拿鐵其實不難！全家Let’s Café新推出經典冰磚拿鐵口感濃郁香醇，解決飲用冰咖啡冰塊融化變淡無味的問題！這款冰拿鐵獨特之處，在於加入一整顆由咖啡萃取液、歐洲進口煉乳和鮮奶油混合而成的冰磚，等於這一顆冰磚就是比例完美的拿鐵，邊融化濃郁的咖啡與醇厚的奶香交織綻放，讓每一口都能品嚐到最原味、一致細膩的拿鐵，冰冰喝直到最後一口，也絲毫不減香醇濃郁的滿足感受，對咖啡風味講究的老饕也為之著迷！

▲期間限定179元即可擁有宇宙變色冰杯！

不只口感大滿足，這次的冰咖啡還帶來視覺的宇宙旅程！購買大杯、特大杯Let’s Café經典系列即可擁有期間限定宇宙杯，顛覆制式Let’s Café黑色杯身設計，直接把宇宙星辰、極光配色放在杯身上，拿在手上看就覺得清涼，同時推出179元的變色冰杯，原本白色的質感杯放入冰飲就會顯現出粉嫩宇宙，令人會心一笑，5/29～6/11購買再贈大冰特濃美式免費兌換券(原價55元)。

▲封膜設計更便利性，隨手塞包包內怎麼晃都不會灑出來。

不只如此，全家冰咖啡還有一大貼心設計，機車族、外送族都大力稱讚！採用封膜設計，透過上下搖晃讓冰塊與液體均勻混合，提升了飲品的口感，機車族、趕路人可以把冰咖啡塞在包包或車廂縫隙處，怎麼晃都不會灑出來，還加乘混合後的風味，帶來更大的便利性和享受，讓網友大讚太懂人心了！

▲5/29~6/25買Let’s Café經典咖啡（含特濃、冰磚系列）第二杯半價！

驚喜一波波的全家優惠也不藏了！5/29~6/25只要是全家會員買Let’s Café經典冰磚拿鐵大杯59元（原價70元），特大杯69元(原價80元)，更加碼經典咖啡(含特濃)任選第2杯半價，此外，到全家LINE官方帳號玩遊戲還能天天抽優惠券，包括Let’s Café指定咖啡7折、雄獅旅遊、LINE GO、ChargeSPOT折扣碼等優惠，趕快來全家感受夏日清涼吧！