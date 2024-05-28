11種口味任選！　超商「哈根達斯雪糕買3送3」限定5天搶囤

▲超商祭出哈根達斯雪糕買3送3優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

哈根達斯鐵粉先筆記！有超商驚喜祭出最新「哈根達斯雪糕」優惠，限時5天「129元雪糕全系列任選買3送3」，包括經典巧克力脆杏仁、香草焦糖脆杏仁、香草藍莓馬卡龍等通通有，6月12日起限時、限量開囤。

全家最新哈根達斯雪糕優惠來了，6月12日起至6月16日連5天爽吃「129元系列雪糕任選買3送3」，優惠口味有淇淋巧酥雪糕、草莓冰淇淋雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、抹茶杏仁粒雪糕、草莓抹茶脆皮雪糕、芒果覆盆子冰淇淋雪糕、香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕、花生醬雪糕、檸檬抹茶脆皮雪糕及草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕共11種口味，6支只要387元，換算下來單支65元有找，划算爆表，各口味數量有限，售完為止，先筆記再說。

▲7-11不可思議咖啡祭出限時優惠。

另，7-11高端咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」近日也祭出限定優惠，5月29日至6月25日升級的「冠軍咖啡系列」可享「中杯免費升級大杯」優惠；加碼至6月4日前凡姓名中有「冠」、「軍」其中1字，並持身分證件確認後，即可「免費喝中杯冠軍美式」1杯，每日每店限量10杯。