　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

消暑「CHOYA梅子冰沙」超商限定喝！　加梅酒秒變大人系調酒冰沙

▲▼全家推The CHOYA梅子酷繽沙。（圖／業者提供）

▲超商推出全新The CHOYA梅子酷繽沙。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

喜歡梅子、梅酒的肯定要搶喝！有超商驚喜跨界聯名日本知名梅酒品牌「CHOYA蝶矢」，把人氣夯品酷繽沙搭配南高梅打造成無酒精的「梅子酷繽沙」，還吸得到蘋果丁，每一口都超滿足，即日起於全門市開賣，還可加購The CHOYA至極梅酒倒入酷繽沙中，秒成大人系調酒冰沙，把握機會衝喝。

▲▼全家推The CHOYA梅子酷繽沙。（圖／業者提供）

▲加購至極梅酒加入酷繽沙中秒變大人系「調酒酷繽沙」。

全家首度跨界找來日本人氣梅酒品牌「CHOYA蝶矢」合作，推出今夏最新「The CHOYA梅子酷繽沙」，選用頂級南高梅調製出無酒精雞尾酒的基底冰沙，再加入蘋果丁增添咀嚼口感，清爽又消暑；除外還可加購60ML「The CHOYA至極梅酒」，直接倒入酷繽沙中秒變大人系「調酒酷繽沙」，夏天來一杯簡直超過癮；梅子酷繽沙售價65元，至6月25日前會員可享嚐鮮價59元，搭購The CHOYA至極梅酒則可享合購價119元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼7-11開賣獨家新品「井村屋哆啦A夢冰沙蘇打風味」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11開賣獨家新品「井村屋哆啦A夢蘇打冰沙」。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11去年獨賣的「井村屋哆啦A夢冰沙-蘇打風味」今年也再度強勢回歸，以超可愛的哆啦A夢造型盒子盛裝大人小孩都喜歡的蘇打冰沙，每一口都冰涼又清爽，且吃完冰後，還可以將哆啦A夢造型盒子留下來當收納盒，可愛又實用，售價79元。

「井村屋哆啦A夢冰沙-蘇打風味」還可加入「國際冰品節」優惠活動，至6月25日前可享指定冰品任2支最低0元起，還有5、7、9折等優惠；加碼還有冰品集點GO免費抽手機、使用7-11 APP/LINE官方帳號線上線下同步玩等，活動期間OPENPOINT會員每日可免費玩2次，持活動折扣條碼於兌換期間內至門市購買冰品即享優惠。

【你可能也想看】

►雞塊免費吃！麥當勞最新「6大優惠券」來了　還有超省99元套餐
►一次爽嗑腿排、雞腿！　拿坡里「8塊炸雞桶買1送1」限時22天搶
►快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎明細一次看

ET快訊
新航強烈亂流1死上百傷　初步調查出爐
快訊／Joeman、蕾菈持毒　寫悔過書獲緩起訴
不是鼻咽癌…何厚華死因曝光！熊美玲不捨淚崩
爸媽都不在！14歲國三生白天會考　晚上街頭乞食
大蛇丸半年狂甩31kg！　飲控菜單全公開
妻「不堪良心譴責」　雇主棄屍全案曝光
黃仁勳現身松山區「王記府城肉粽」　粉絲擠爆現場

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「多產」女星淪「多肉」！四寶媽白家綺逆襲、狠甩八公斤

便利商店冰咖啡有新招！咖啡濃縮冰磚整顆加入，濃郁口感勁升，搭配封膜機車族都喊讚

消暑「CHOYA梅子冰沙」超商限定喝！　加梅酒秒變大人系調酒冰沙

雨季「大傘面折傘」掀下單潮　「冰淇淋蘇打、可愛貓咪」療癒系雨傘太吸睛

2大外送合併恐成巨獸！工會7大訴求陳情　公平會承諾：會審慎評估

【廣編】ROASTA洛塔咖啡「職人手沖口感」獲認可　米其林三星主廚首代言

反2大外送合併！　工會「7大訴求」喊話公平會：拒絕收件

真材實料加上世界級麵包大賽得獎師傅，讓麵包控廚佛Fred好崇拜

快訊／OK mart開出1張千萬發票！　幸運門市出爐

7-11最狂迪士尼集點送！臭跩貓魯斯佛、奇奇蒂蒂　60款超萌周邊

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

陳沂加入SWAG！　邀羅志祥實戰：全力配合♥

楊銘威《婆婆2》遭勇兔戴綠帽　見混血娃崩潰⋯鍾欣凌也傻眼

「多產」女星淪「多肉」！四寶媽白家綺逆襲、狠甩八公斤

便利商店冰咖啡有新招！咖啡濃縮冰磚整顆加入，濃郁口感勁升，搭配封膜機車族都喊讚

消暑「CHOYA梅子冰沙」超商限定喝！　加梅酒秒變大人系調酒冰沙

雨季「大傘面折傘」掀下單潮　「冰淇淋蘇打、可愛貓咪」療癒系雨傘太吸睛

2大外送合併恐成巨獸！工會7大訴求陳情　公平會承諾：會審慎評估

【廣編】ROASTA洛塔咖啡「職人手沖口感」獲認可　米其林三星主廚首代言

反2大外送合併！　工會「7大訴求」喊話公平會：拒絕收件

真材實料加上世界級麵包大賽得獎師傅，讓麵包控廚佛Fred好崇拜

快訊／OK mart開出1張千萬發票！　幸運門市出爐

7-11最狂迪士尼集點送！臭跩貓魯斯佛、奇奇蒂蒂　60款超萌周邊

卓榮泰拜會民進黨團避談「覆議」　採取「必要程序」再次審視法案

海洋油污染緊急應變　台南環局聯合10單位辦油污救災演練

謝忻驚見「全家出車禍」留言！　憂爸媽安危喊告：已諮詢律師

20%人屎大不出來！肛門專家教「用性玩具通便」超有效：立刻跑廁所

新航亂流初步調查出爐：重力4.6秒急速變化　事前已亮安全帶指示燈

台南轎車占用停等區男女聊得開心　警攔查「滿車K毒味」

飛機在停機坪「遭強風吹走」！直接扯開空橋　恐怖畫面曝

北士科綠色頂辦「遠雄商舟」　搶重劃初期低基期效益

Joeman、蕾菈夫婦持大麻被逮！當庭寫悔過書、服義務勞務換緩起訴

超過500位外賓訪台賀就職　賴清德誓言「維護區域和平」

淫聲太銷魂！23歲工程師爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

消費熱門新聞

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

快訊／OK mart開出1張千萬發票！

日本超夯「麥當勞家家酒」台灣也有了

耐熱無毒PE保鮮膜「大型賣場」獨家販售！

必勝客最新西班牙海鮮紙包飯開吃

麥當勞最新「6大優惠券」來了

快訊／萊爾富開出特獎發票！幸運門市曝光

世界級麵包賽得獎師傅Fred好崇拜

超商限時5天哈根達斯雪糕買3送3

7-11推最狂迪士尼集點送！60款超萌周邊

銷售No.1美國大廠熱銷保健品優惠

快訊／7-11開出4張千萬發票！

全聯甜鹹粽大集合！立蛋甜點超萌

購屋選隔震宅工法成熟成未來趨勢

更多熱門

相關新聞

SOGO大巨蛋9家餐廳明天搶先開幕

SOGO大巨蛋9家餐廳明天搶先開幕

由遠東SOGO團隊經營的大巨蛋商場，正式命名為「遠東Garden City」，首波有14家餐廳進駐，其中9家明天搶先開幕，各品牌也同步祭出優惠活動，其中包括韓式餐酒館當天全品項5折、調飲買一送一、精釀啤酒第二杯半價等。

全台最大老先覺概念店在花蓮

全台最大老先覺概念店在花蓮

CoCo超夯星空葡萄第2杯10元只有今天

CoCo超夯星空葡萄第2杯10元只有今天

減塑意識不足！　調查：63%習慣索取一次性用品

減塑意識不足！　調查：63%習慣索取一次性用品

這一鍋3品牌進駐桃園藝文特區

這一鍋3品牌進駐桃園藝文特區

關鍵字：

美食情報美食雲全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

快訊／六月發聲回應婚變李易！

郭書瑤首露面「落淚道歉」

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

昆凌2歲小女兒「做家事」！

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面