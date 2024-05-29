消暑「CHOYA梅子冰沙」超商限定喝！　加梅酒秒變大人系調酒冰沙

▲超商推出全新The CHOYA梅子酷繽沙。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

喜歡梅子、梅酒的肯定要搶喝！有超商驚喜跨界聯名日本知名梅酒品牌「CHOYA蝶矢」，把人氣夯品酷繽沙搭配南高梅打造成無酒精的「梅子酷繽沙」，還吸得到蘋果丁，每一口都超滿足，即日起於全門市開賣，還可加購The CHOYA至極梅酒倒入酷繽沙中，秒成大人系調酒冰沙，把握機會衝喝。

▲加購至極梅酒加入酷繽沙中秒變大人系「調酒酷繽沙」。

全家首度跨界找來日本人氣梅酒品牌「CHOYA蝶矢」合作，推出今夏最新「The CHOYA梅子酷繽沙」，選用頂級南高梅調製出無酒精雞尾酒的基底冰沙，再加入蘋果丁增添咀嚼口感，清爽又消暑；除外還可加購60ML「The CHOYA至極梅酒」，直接倒入酷繽沙中秒變大人系「調酒酷繽沙」，夏天來一杯簡直超過癮；梅子酷繽沙售價65元，至6月25日前會員可享嚐鮮價59元，搭購The CHOYA至極梅酒則可享合購價119元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲7-11開賣獨家新品「井村屋哆啦A夢蘇打冰沙」。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11去年獨賣的「井村屋哆啦A夢冰沙-蘇打風味」今年也再度強勢回歸，以超可愛的哆啦A夢造型盒子盛裝大人小孩都喜歡的蘇打冰沙，每一口都冰涼又清爽，且吃完冰後，還可以將哆啦A夢造型盒子留下來當收納盒，可愛又實用，售價79元。

「井村屋哆啦A夢冰沙-蘇打風味」還可加入「國際冰品節」優惠活動，至6月25日前可享指定冰品任2支最低0元起，還有5、7、9折等優惠；加碼還有冰品集點GO免費抽手機、使用7-11 APP/LINE官方帳號線上線下同步玩等，活動期間OPENPOINT會員每日可免費玩2次，持活動折扣條碼於兌換期間內至門市購買冰品即享優惠。